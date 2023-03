Es wird wieder Zeit für ein Abenteuer. Auf der Xbox Series X ist Scars Above frisch aus dem Release-Kalender gehüpft. Wir durften uns das Spiel genauer anschauen und sagen euch warum euch das Sci-Fi Game erst abholt und dann zu einer wahren Herausforderung wird. Doch bevor wir dazu kommen erklären wir euch erstmal worum es sich im Spiel genau dreht und was unsere Aufgaben sind.

Wir sind die Wissenschaftlerin Kate Ward und wir haben die Aufgabe eine seltsame Space-Pyramide unter die Lupe zu nehmen. Eigentlich eine spannende Sache, wenn das Ganze nicht aus dem Ruder laufen würde.Denn diese Pyramide scheint nichts Gutes im Schilde zu führen. Kurzerhand werden wir auf einen fremden Planeten geschleudert und müssen uns nun in einer seltsamen Umgebung mit brachialen und schmierigen Monstern auseinandersetzen. Die Schwierigkeitsstufe solltet ihr wirklich zunächst auf Anfänger stellen. Ihr könnt das im Laufe des Spiels jederzeit ändern. Aber selbst bei Anfänger habt ihr das Gefühl das die Gegner Schlange stehen um euch anzugreifen. Zunächst ist es relativ harmlos und ihr erkundet die schön gestalteten Umgebungen – aber mit der Ruhe ist es schnell vorbei.

Eines der größten Probleme am Anfang sind eure Waffen. Sie sind zwar vorhanden aber sie haben noch nicht wirklich das Zeug um uns dauerhaft vor den Viechern zu beschützen. Und wie es halt so ist, ist man mal froh ein paar klebrige Gestalten ins Gehirn geballert hat, wartet schon ein dickerer Brocken auf euch. Es sind zwar keine Endbosse – aber sie sind noch schwieriger zu bekämpfen als der Rest der Bande. Und in der ganzen Hektik nutzen wir das elektrische Messer statt die besseren Waffen. Richtig zielen ist übrigens auch hier ganz wichtig, ansonsten verballert ihr sinnlos eure Munition. Es sind wilde Kämpfe die sehr herausfordernd sind und euch echt auf die Probe stellen. Geduld ist hier wirklich eine Tugend. Bockschwer wäre der falsche Eindruck – aber es ist schon kein einfaches Spiel. Scars Above fordert immens viel von euch und dafür solltet ihr gewappnet sein.

Grafisch sieht das Spiel auf der Xbox Series X richtig gut aus und macht was her. Auch die Zwischensequenzen und die deutsche Sprachausgabe können sich sehen und hören lassen. Wer das PS5 Spiel Returnal schon mal gespielt hat oder kennt der wird Ähnlichkeiten feststellen. Allerdings ist Scars Above dann doch eine andere Art von Spiel, wobei man sicher ein paar Dinge abgeschaut hat. Was das Ganze ebenfalls herausfordernd macht ist die Tatsache das ihr nicht einfach überall abspeichern könnt. Dafür gibt es Säulen bzw. Checkpoints. Keine Sorge: Es gibt immer Abkürzungen durch Tore und ihr müsst nicht komplett durch die Welten wandern. Das wäre auch noch schöner gewesen. Solltet ihr mal eine Säule entdecken, dann werdet ihr einen großen Stossseufzer abgeben und sagen: Puuuuh. So haben wir das auf jeden Fall gemacht. Scars Above gibt es bereits ab 33,95 €.

Eure Waffen setzen auf Feuer, Eis, Säure und Elektrizität. Und diese müsst ihr taktisch nutzen, da jeder Gegner auf seine Art zu überwinden ist. Wie wir schon oben kurz angeschnitten haben kann das Ganze aber schnell hektisch werden und die Übersicht geht flöten. Große Versteckmöglichkeiten gibt es nicht und eure Gegner haben auch keine Lust mal ne Runde Pause zu machen. Und da kommt dann wieder die Geduld ins Spiel – in der Ruhe (wenn es die mal gibt) liegt die Kraft. Nach unzähligen Versuchen schaffen wir es dann doch mal die Kreaturen zu erledigen und kommen weiter in der Geschichte. Immer auf der Suche nach der rettenden Checkpoint-Säule. Doch es kommen ja auch noch riesige – ja wir meinen riesige – Endgegner auf euch zu. Dann wird die Geduld zur wahren Nervenprobe. Auch das ist zu schaffen, allerdings nicht mal eben und schon gar nicht mit sinnlosen Ballern. Unsere schlaue Kate hat auch immer die passenden Kommentare parat um euch ein wenig Hilfestellung zu geben. Kann manchmal nervtötend sein, bringt euch aber an manchen Stellen weiter – ihr müsst nur ein wenig um die Ecke oder logischer denken.

Wir haben im Test wirklich alle Sphären mitgemacht. Wir waren beim „Oh wie toll das aussieht“ bis zum „So eine verdammte Sche…….“ um dann mit einem schreienden „JAWOLL“ weiter zu machen. Es ist kein Tomb Raider oder Uncharted, es ist Scars Above und es ist eine Herausforderung die sich gewaschen hat. Wer gerne sammelt wird im Spiel seine Freude haben. Kleine Wissenswürfel sind im gesamten Spiel verteilt und bringen uns Erfahrungspunkte. Faser und andere Dinge sorgen dafür das wir uns wieder heilen können. Und Heilung ist wichtig – verdammt wichtig sogar. Denn die Gegner vergiften uns ganz gerne, was uns an manchen Stellen ebenfalls verrückt gemacht hat. Seid ihr einmal vergiftet schwindet eure Lebenskraft und ihr könnt nix dagegen tun. Doch könnt ihr schon – wenn ihr die nötigen Heilmittel habt. Doch diese sind unheimlich schnell verbraucht und nicht mehr vorhanden wenn ihr sie gerade braucht. Entweder ist das unsere subjektive Erfahrung im Spiel und wir können einfach nicht richtig gucken oder hier steht schon die nächste Herausforderung vor der Tür.

Die Geschichte von Scars Above ist spannend und gut erzählt aber sie holt uns hinterher nicht mehr so richtig ab. Nix gegen starke Gegner, aber man hätte vielleicht ein wenig mehr Wert auf die Story legen soll. Kämpfe sind immer gut und auch eine Herausforderung – aber manchmal ist weniger einfach mehr. So verblasst die Geschichte im Hintergrund ein wenig und unsere Konzentration besteht darin möglichst schnell eine Säule zu finden und den massigen Gegnern aus dem Weg zu gehen. Trotzdem geben wir nicht auf und wollen weiter in den Welten von Scars Above herumschnüffeln. Wir lassen uns doch von den gefühlt tausenden klebrigen und schleimigen Kreaturen nicht den Spaß verderben…. oder vielleicht doch? Ach wir wissen es doch auch nicht 🙂