Sands of Salzaar ist DAS neue RPG, welches zur Zeit den Steam Market erobert … zumindest in China.

Dieser Open-World EA-Titel (Early Access) aus dem Hause 汉家松鼠Han-Squirrel Studio ist über Steam erhältlich und wurde in China innerhalb von weniger als einer Woche rund 50.000 mal verkauft!

Sands of Salzaar ist das erste Spiel dieses Publishers, erschienen am 03. Januar 2020.

Sands of Salzaar

Es handelt sich bei Sands of Salzaar um eine fantastische Geschichte eines exotischen Landes.

Das alte Reich, welches einst die Wüste regierte, ist gefallen. Verschiedene Stämme kämpfen um die Kontrolle über ihre Welt.

Was Ihnen allerdings nicht bekannt ist, dass die Saat des Bösen bereits Tag für Tag in den Schatten heranwächst . . .

Die Regeln der Welt ändern sich dabei stetig. Ihr erlebt jedes Mal ein völlig neues Abenteuer, wenn ihr spielt.

Ausserdem warten unzählige Rätsel die es zu lösen gilt, während ihr starke Gegner und Bosse bekämpft.

Die Spieler können dabei in RPG typischer Manier zwischen diversen Charakteren wählen, um die Open-World Wüste von Sands of Salzaar zu erkunden.

Dabei sind die Charaktere auch individuell gestaltbar, wie es bereits ein wenig im unten aufgeführten Trailer (4:27) zu sehen ist.

Was sind eigentlich Early Access-Spiele?

… und wozu sollte man diese unterstützen?

Early Access-Spiele sind noch in der Entwicklungsphase befindliche Spiele und können sich somit noch stetig verändern.

Man erhält damit also sofortigen Zugang zu einem Spiel, welches im Grunde noch nicht fertig ist und kann sich damit maßgebend in die Entwicklung des Titels einbringen.

Neben den offensichtlichen Argumenten, wie der Unterstützung meist eher unbekannter Publisher mit einem solchen Kauf und der Tatsache, dass man sich so mit in die Entwicklung des Spiels einbringen kann, gibt es natürlich auch den finanziellen Aspekt. Early Access-Titel werden nämlich in der Regel zu einem weitaus günstigeren Preis angeboten, als dann das fertige Spiel am Ende.

Mit Sicherheit sind Early Access Titel wie Sands of Salzaar nicht für jeden was, da man sich schlussendlich ein unfertiges Produkt kauft.

Wer aber gerne mal was neues ausprobiert im Gaming Bereich und zudem neue Publisher und somit mehr content fördern will, für den könnte dies durchaus eine Überlegung wert sein.

Soll ich’s mir kaufen?

Nun … im Grunde verspricht der Trailer schon einiges und die Verkaufszahlen sowie Bewertungen sprechen für sich.

Allerdings ein kleines Problem gibt es da schon noch.

The English localization of Sands of Salazar is still in progress. We apologize for not supporting English at the beginning of Early Access, and are grateful for your understanding! English support is one of our top priorities, and we aim to add it to the game ASAP.

Sands of Salzaar ist zur Zeit leider weder mit einem deutschen noch einem englischen Sprachpaket ausgestattet. Jedoch sagen die Entwickle, dass die Übersetzung ins englische bereits in Arbeit ist und zu den top Prioritäten gehört.

Wer sich allerdings nicht von der Sprachbarriere beirren lässt und dennoch schnellstmöglich in die Welt von Sands of Salzaar eintauchen will, der kann sich den Titel für rund 11€ bei Steam kaufen und direkt loslegen.

Für alle anderen hier erstmal als kleiner Vorgeschmack der offizielle Trailer zum Spiel. mit englischen Untertiteln und ein wenig Gameplay, damit ihr wisst, was euch erwartet.