Samurai Shodown – Neuer DLC Gast Kämpfer angekündigt.

SNK zeigt einen Trailer für einen neuen Gast Kämpfer, Gongsun Li, für Samurai Shodown.

Gongsun Li kommt aus dem chinesischen Mobile Game, Honor of Kings, von Tencent. Honor of Kings ist ein MOBA, ähnlich League of Legends oder DOTA, welches sehr beliebt im asiatischen Raum ist. In diesem ist Gongsun Li ein „Marksman“ Charakter, welcher meist ein Fernkämpfer ist, doch in Samurai Showdown kämpft sie viel mit ihrem Regenschirm.

Ab dem 5. August kann jeder Besitzer von Samurai Shodown, die neue Kämpferin umsonst herunterladen.

Samurai Shodown ist erhältlich für Playstation 4, Xbox One, Stadia und Nintendo Switch. Die PC Version erscheint 2020.