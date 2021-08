Saints Row – Reboot zur Open-World Reihe angekündigt

Immer wieder kamen Gerüchte auf, Saints Row würde demnächst einen neuen Teil bekommen. Auch die Gerüchte zu einem Reboot kamen immer wieder auf. Nun kündigte Geoff Keighley auf der Opening Night Live 2021 Saints Row an. Ja, es heißt nur Saints Row. Anders aber als beim neuen God of War steht der schlichte Name hier für ein Reboot der Serie.

Saints Row spielt der in der fiktiven Stadt Santo Ileso. Diese wird aus neun Bezirken bestehen und wie üblich eine Open-World bilden, die wir frei erkunden dürfen. Gangs werden in Santo Ileso dauerhaft versuchen ihre Bezirke zu verteidigen und auszuweiten. Mehr Informationen sollen in den folgenden Tagen und Monaten folgenden.

Saints Row erscheint am 25. Februar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Saints Row Ankündigungstrailer

Saints Row Gameplay Teaser