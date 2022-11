Servus Leute,

mein Name ist Roman und ich habe ein Problem: Ich zocke nämlich nicht nur gerne Videospiele, ich spreche auch noch ungemein gerne darüber. Da ich mit diesem Gerede meine Frau und Freunde hin und wieder gelangweilt habe, wurde mir klar: Ich brauche einen YouTube-Kanal, wo ich einfach fremde Menschen mit meinen Meinungen und Gedanken beglücken kann und im Optimalfall gleichzeitig eine Art Austausch stattfindet. Trotz anfänglicher Skepsis habe ich dann einfach mal losgelegt und zunächst, quasi zum Aufwärmen, die ersten kleinen Gameplays veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt spielte ich noch eifrig Days Gone auf der Playstation 4 und habe sehr gerne darüber gesprochen, so fiel mir der Einstieg leichter. Als ich dann mein erstes Fazit veröffentlichte und kurz darauf in einer kleinen Talkrunde über Days Gone gesprochen habe, wurde mir klar, dass ich mich weniger auf Gameplays und mehr auf eben solche Meinungsvideos und Berichte fokussieren wollte. Seitdem formte sich mein kleiner Kanal in genau diese Richtung und darauf lege ich auch weiterhin das Hauptaugenmerk.

Was sich natürlich im Laufe der Zeit verändert hat, waren die Spiele, über die ich gesprochen habe: Nach Days Gone folgten unter anderem The Last of Us Part 2, Call of Duty Warzone, Battlefield 2042, Far Cry 6, Gran Turismo 7 und viele mehr. Ihr merkt schon: Ich wollte mich nicht auf ein ganz spezielles Genre oder gar ein einzelnes Spiel festlegen, sondern spreche über alles, was mir gerade besonders viel Spaß macht bzw. mich einfach sehr interessiert. Und so wird es auch in Zukunft bleiben, denn Ehrlichkeit, Authentizität und Spaß sind meine wichtigsten Pfeiler.

Ihr habt Interesse an Romans YouTube Kanal? Dann schaut doch einfach direkt hier vorbei!