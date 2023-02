Teufel hat uns wieder mit einem Bluetooth Lautsprecher ausgestattet und wir durften den ROCKSTER GO unter die Lupe nehmen. Was so unscheinbar aussieht, hat richtig viel Power unter der Haube. Der kompakte Lautsprecher ist euer Begleiter für die nächste Rad-Tour oder bei einem Badetag am Strand. Wir sagen euch was ihr sonst noch von dem Produkt aus dem Hause Teufel erwarten dürft.

Der ROCKSTER GO sieht auf den ersten Blick sehr unscheinbar aus und ist nur 21 cm breit. Man kann sich kaum vorstellen das dieses kleine Stück Technik so viel auf dem Kasten hat. Das robuste und wasserdichte Gehäuse bietet Schutz vor Stößen und hält auch andere Erschütterungen problemlos aus. Ihr solltet ihn natürlich nicht direkt von einer Brücke schmeissen, aber wenn er mal vom Gepäckträger fällt passiert eigentlich nix. Die beiden Vollbereichs-Treiber und ein passiver Basstreiber sorgen dank der Dynamore Technologie für einen satten und klaren Stereo-Sound.

Die Bluetooth Verbindung lässt sich schnell einrichten und ist kompatibel zu allen bekannten Streaming-Diensten wie Spotify oder Apple Music. Habt ihr zwei ROCKSTER GO Lautsprecher am Start könnt ihr sie miteinander koppeln und dann synchronisieren. Aber schon ein Lautsprecher reicht vollkommen aus um hervorragenden Klang zu bekommen. Wir fragen uns immer wieder wie Teufel es schafft aus so kleinen Lautsprechern so unglaubliche Wucht zu bekommen. Zusätzlich besitzt die ROCKSTER GO Box eine Freisprechfunktion und eine eigene Taste für Siri oder dem Google Assistent. Ebenfalls ziemlich interessant. Der Lautsprecher besitzt eine integrierte USB-Soundcard damit ihr sie direkt an euren PC/Mac anschließen könnt. Das hat in unserem Test problemlos geklappt und finden wir persönlich eine super Idee. Die Teufel ROCKSTER GO Box gibt es bereits ab 119,99 €

Ist der Akku einmal vollständig aufgeladen habt ihr eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden. Auch die Ladezeiten sind richtig schnell und ihr müsst nicht lange warten bevor ihr wieder eure Lieblingsmusik hören könnt. Am Gerät selbst gibt es nicht allzu viele Tasten, denn diese sind auf das nötigste beschränkt. Bei den Eingängen gibt es eine AUX-Audioeingang. Der ROCKSTER GO bietet sogar die Möglichkeit eine Go-Pro Kamera oder ein Stativ anzudocken. Dafür gibt es ein passendes Gewinde. Eine tolle Idee von Teufel. Außerdem gibt es noch eine übersichtliche Akkuanzeige.

In unserem Test haben wir ihn öfters mal auf eine Rad-Tour mitgenommen und er hat uns während der Fahrt mit satten Sound und auch guten Bässen hervorragend unterhalten. Auch so manche staunende Blicke haben wir eingefangen. Es ist wirklich verblüffend wieviel Power in dem ROCKSTER GO Lautsprecher steckt. Die Kunststoffkanten rund um das Gehäuse sorgen für den sicheren Schutz und deswegen müsst ihr euch keine großen Sorgen machen wenn ihr unterwegs seid. Auch die Anschlüsse sind mit einer Gummi-Abdeckung geschützt. Egal ob Draußen oder Drinnen – der ROCKSTER GO ist ein Begleiter für alle Lebenslagen.

Auch das Gewicht ist bei Bluetooth Lautsprechern immer eine interessante Geschichte. Und der ROCKSTER GO ist ein wahres Leichtgewicht – nur mickrige 700 Gramm bringt der Lautsprecher auf die Waage. Die Breite beträgt 21 cm, die Höhe 11 cm und die Tiefe 6 cm. Ihr merkt also das der Lautsprecher wirklich ziemlich klein daherkommt und trotzdem eine Menge Leistung mitbringt. Teufel zeigt eindrucksvoll warum sie zu den Besten gehören und kann auch mit diesem Bluetooth Lautsprecher absolut überzeugen.