Rocket League – Salty-Shores-Update erhält Termin

Rocket League soll noch in diesem Monat das lang erwartete Salty-Shores-Update spendiert bekommen. Dies gab Entwickler Psyonix unlängst bekannt. Demnach dürft ihr euch schon in der kommenden Woche, am 29. Mai, auf allen Plattformen über die neuen Inhalte freuen.

Allen voran bringt das Salty-Shores-Update die neue Arena „Salty Shores“, die euch in eine sonnige Strand-Umgebung entführt. Außerdem wird das Spiel auf das Event „Beach Blast“ vorbereitet, das bereits am 11. Juni starten wird. Eine neue Wiedergabeliste hält ebenfalls Einzug ins Spiel. So erwarten euch die Klänge von Rocket League X Monstercat Vol. 3.

Abseits davon endet in der kommenden Woche ebenfalls die Wettkampfrunde 7, und die Wettkampfsaison 8 beginnt.