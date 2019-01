Rocket League – Cross Play nun auf allen Systemen verfügbar

Es hat auch lange genug gedauert. Rocket League kann nun endlich auf allen Systemen via Cross Play gespielt werden. Nun hat endlich auch Sony nachgezogen und es ist nun auch möglich mit der PS4 Version gegen Xbox One, PC oder Nintendo Switch Spieler zu spielen. Später soll dann mit einem weiteren Update ein neues Gruppensystem eingeführt werden.

Full cross-platform play is now LIVE for all Rocket League players! https://t.co/QFTryZQRy3 pic.twitter.com/NbitRwmxOM

— Rocket League (@RocketLeague) 14. Januar 2019