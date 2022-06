Little Neuron, ein unabhängiges Videospielstudio, hat sein erstes Spiel, Robo Legend, vorgestellt. Es befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird voraussichtlich im Herbst 2022 erscheinen. Deine Legende, deine Entscheidungen. Deine Entscheidungen bestimmen die Geschichte in diesem Twin-Stick-Shooter mit RPG-Flair. Beschütze Gear Town gegen VoidBots Armee von bösen Robotern oder werde selbst zum Tyrannen. Auch ein Trailer zum Spiel wurde direkt veröffentlicht. In diesem werden die grundliegenden Mechaniken vorgestellt und die Prämisse präsentiert. Das Spiel kann bereits auf Steam der Wishlist hinzugefügt werden. Für weitere Informationen versuchen wir euch auch in Zukunft auf dem Laufenden zu halten!

Mehr zum Spiel:

Spiele als Robo, ein Söldnerroboter, der auf mysteriöse Weise entführt wurde, um Gear Town zu helfen. Während deines Abenteuers triffst du Entscheidungen, um Gear Town zu retten und der lang ersehnte Held zu werden, oder du entscheidest dich, sein absoluter Herr zu werden.

Kämpfe dich durch die Horden von bösen Robotern, die von VoidBot eingesetzt werden. Bereise die vielfältigen Umgebungen der Welt und verbessere deine Waffen und Ausrüstung. Schwimme durch Sümpfe, erkunde Dungeons, fahre auf Eis, löse Rätsel und Minispiele, überlebe in der Einöde und stelle dich vielen Herausforderungen.

Deine Entscheidungen bestimmen dein Schicksal und das Schicksal von Gear Town. Bringe Ruhe in die Stadt oder übernimm die Kontrolle über sie. In Gear Town bist du bereit, den exzentrischsten Robotern zu folgen und Quests zu erfüllen, um ihnen zu helfen – oder auch nicht.

Über Little Neuron:

Little Neuron wurde 2021 von Travis O’Brien gegründet und ist ein unabhängiges Videospielstudio mit Sitz an der Ostküste der Vereinigten Staaten (Allentown, PA), dessen erstes Spiel Robo Legend für Herbst 2022 auf Steam erwartet wird.