Es wird wieder Zeit für einen Roadtrip! Bereits am 04. April soll der Nachfolger von Road 96 erscheinen und euch erneut auf eine emotionale Reise voller Entscheidungen mitnehmen. Road 96: Mile 0 wird die Geschichte jedoch nicht weitererzählen, sondern als Prequel einen Abstecher in die Welten von Zoe und ihrem besten Freund Kaito vor den Ereignissen aus dem ersten Teil machen. Wir durften bereits einen ersten Blick auf das Abenteuer der beiden werfen und wollen euch das natürlich nicht vorenthalten. Womit euch das französische Entwicklerstudio DigixArt überraschen möchte, erfahrt ihr bei uns.

Überblick

Erscheinungsdatum: 04.04.2023 Publisher: DigixArt, Ravenscourt Entwickler: DigixArt Plattform: Steam, Epic Games, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X /S, Nintendo Switch Preis: N/A

Auf der dürftigen Couch in eurem eigenen Geheimversteck sitzend hört ihr eurem besten Freund dabei zu, wie er sich über seine Probleme auskotzt. Ihr seht euch an, wisst, dass ihr immer füreinander da seid und albert nach der Ernsthaftigkeit auch herum. Das Vertrauen zwischen euch scheint stark. Zumindest bis sein Verhalten euch merkwürdig vorkommt. Ist euer bester Freund wirklich der, der er vorgibt zu sein?

Diese Zweifel beginnen Zoe zu plagen, als Kaito sie immer wieder versetzt und dabei auch nicht um Ausreden verlegen ist. Nun liegt es an euch, herauszufinden, was Kaito treibt. Wie ihr die Sache angeht, steht euch relativ offen, jedoch müsst ihr immer bedenken, dass jede eurer Aktionen sich auf den Spielverlauf auswirken könnten. Alles, was ihr sagt und tut. könnte eure Freundschaft beeinflussen und dafür sorgen, dass am Ende alles anders wird als gedacht.

Ein Abstecher in die Vergangenheit

Zoe werden die meisten von euch schon aus dem ersten Teil der Reihe kennen. Das Mädel mit der Trompete und ihren Inlinern, mit einer geheimnisvollen Vergangenheit und einem klaren Ziel. Road 96: Mile 0 entführt euch nun nach White Sands, dem einzig luxuriösen Ort in ganz Petria, wo Zoe aufgewachsen ist. Als Nachbarin von Präsident Tyrak und der rasenden Reporterin Sonya persönlich, seid ihr als Tochter des Ölministers keine Unbekannte im Ort. Die Menschen achten euch, manchmal auch etwas zu sehr. Zoey merkt, dass etwas nicht stimmt und die bevorstehende Ankündigung von Tyrak spielt dabei vermutlich eine Rolle. Könnt ihr herausfinden, woher ihre Überzeugungen stammen und wie sie sich vor ihrem Roadtrip geändert haben?

Dafür schlüpft ihr abwechselnd in die Rolle von ihr und Kaito, der aus einer völlig anderen Welt stammt. Ursprünglich im düsteren Colton City geboren, lebt er seit knapp 2 Jahren mit seiner Familie in White Sands – der Stadt der VIPs. Entsprechend hatte er nie den Status, den Zoe hat, wodurch ihre Freundschaft bei vielen nicht sonderlich gut ankommt. Die Menschen der gehobeneren Klasse meiden ihn bestmöglich und verstehen nicht, wie sich Zoey mit ihm einlassen kann. Dabei ist er ein kein schlechter Kerl, nur eben kein Teil der High Society. Sollte Kaito euch bekannt vorkommen, habt ihr ihn möglicherweise bereits in Lost in Harmony gesehen, einem musikalischen Indie-Spiel des Studios. Welchen Einfluss seine dort erlebte Vergangenheit auf die Geschichte in Road 96: Mile 0 hat, könnte sich im Spiel noch herausstellen. Jedenfalls ist klar, dass er etwas verheimlicht.

Yoan Fanise, der CEO von DigixArt, äußerte sich ebenfalls zu seinem Spiel. So sagte er: „In Mile 0 wollten wir zeigen, woher Zoe kommt und warum sie ihr bequemes Leben verlassen hat. Aber wir haben es nicht auf die konventionelle Art gemacht, sondern sind den verrückten Weg gegangen, mit metaphorischen Musiksequenzen, in denen man die Überzeugungen und Zweifel von Zoe und Kaito miterlebt. Das Lustige daran ist, dass DU entscheidest, wie sie sich entwickeln sollen“

Folgt den beiden und findet heraus, was Kaito in seiner Abwesenheit treibt. Vielleicht erfahrt ihr ebenfalls, was wirklich bei dem Grenzangriff in 1986 geschah und wieso Zoe ihre Heimat verließ. Was genau alles in den 2 Monaten vor der großen Roadtrip-Aktion geschehen ist, bleibt bis zum Release abzuwarten.

Gewohnte Mechaniken treffen auf würdige Neuerungen

Durch das Treffen von Dialogentscheidungen könnt ihr nun im Spielfluss entscheiden, ob Zoes Zweifel gegenüber ihrer scheinbar heilen Welt wachsen, oder ihr diese vehement verteidigen wollt. Auch Kaito hat seine Standpunkte, die er eisern vertritt. Doch im verlauf der Story beeinflusst ihr euch immer wieder gegenseitig, sodass die Frage aufkommt, wofür ein jeder wirklich stehen will und welche Prinzipien man über Bord werfen muss. Diese Mechanik ist zwar schon aus dem Vorgänger bekannt, jedoch wird das Ganze durch neue Gameplay-Ideen ergänzt. Immer wieder driftet ihr in eure innere Welt ab, die ebenfalls eure Meinung beeinflussen könnte.

In dieser inneren Welt bekommt ihr nicht nur einen Einblick in die Gedanken der beiden, sondern ihr skatet auch abwechselnd durch psychedelische musikuntermalte Strecken. Bei diesen Fahrten begleitet euch ein Soundtrack, der nicht nur die Gefühlslage unglaublich gut unterstützt, sondern mit einer Mischung aus bekannten Songs und minimalistischen Sounds arbeitet. Diese Fahrten könnt ihr am Ende sogar wiederholen und versuchen, euren Highscore zu knacken. Dazu sammelt ihr Punkte ein, weicht Hindernissen aus und navigiert euch durch manchmal wechselnde Perspektiven hindurch.

Aber auch andere Minispiele werden euch im Spiel begegnen. So könnt ihr beispielsweise eine Wand in eurem Geheimversteck bemalen – vollkommen frei Hand mit der Maus oder dem Controller. Das bringt nochmal einen persönlichen Charme in Road 96: Mile 0. Besonders, wenn ihr immer wieder an eurem „Kunstwerk“ vorbeilauft.

Da Entscheidungen einer der wichtigsten Faktoren in dem Spiel ist, wird es auch verschiedene Enden geben. Je nachdem, welche Wege ihr geht, könnten bis zu 20 verschiedene Ausgänge möglich sein, vielleicht sogar mehr. Allerdings wird die Spielzeit mit gerade einmal 5 bis 7 Stunden insgesamt etwas kürzer als im Vorgänger.

Unser Fazit

Wir sind gespannt, was Road 96: Mile 0 noch alles in Petto hat. Können wir dafür sorgen, dass Zoe und Kaito ihre gemeinsame Reise auch gemeinsam beenden? Welche Hürden werden uns noch erwarten? Und werden die Zweifel am Ende siegen?

Das Spiel ist durch seine kurze Spielzeit und der emotionalen Geschichte jedenfalls einen Blick wert. Auch der Wiederspielwert ist groß, wenn man sich an mehrere oder gar alle Enden wagen will. Auch Fans von beeindruckenden Soundtracks könnten hier auf ihre Kosten kommen.