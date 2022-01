River City Girls Zero erhält eine physische Version auf modernen Plattformen

Hey, harter Kerl? Glaubst du, du bist bereit für das erste Abenteuer von Kyoko und Misako? River City Girls hat bereits vor einem halben Jahr eine physische Version von Limited Run Games erhalten, nun ist auch der Vorgänger dran. Die physische Version von River City Girls Zero erscheint hierbei für die PlayStation 4, PlayStation 5 und die Nintendo Switch. Während es mit der Classic Edition und der Ultimate Edition wie immer zusätzliche Inhalte gibt, wird die Vorbestellungsphase anstatt 4 Wochen ganze 6 Wochen andauern und damit Interessenten genug Zeit geben, einen Kauf der physischen Version in Betracht zu ziehen. Die Vorbestellung des Titels beginnt am 28. Januar 2022.

Hier kommt ihr zum Spiel auf Limited Run Games!

Die River City Girls Zero Classic Edition enthält:

Physische Kopie von River City Girls Zero für PS5

River City Girls Zero Original-Soundtrack

Box im Retro-Stil

River City Girls Zero 18″ x 24″ Reversible Poster

Die River City Girls Zero Ultimate Edition enthält:

Physical copy of River City Girls Zero for Switch

River City Girls Zero Original Soundtrack

Retro Style Box

River City Girls Zero 18″ x 24″ Reversible Poster

Retro Cartridge Keychain

Kyoko and Misako Posable Figures

Bonus: River City Girls Zero Game Digital Download Code!

Über das Spiel:

River City Girls Zero ist eine aktualisierte englische Ausgabe des Super Famicom-Titels Shin Nekketsu Koha: Kunio-tachi no Banka. Es ist der erste Titel der Kunio-kun-Franchise, der Kyoko und Misako in Aktion zeigt!

Kunio und Riki werden fälschlicherweise einer Fahrerflucht beschuldigt. Für ein Verbrechen, von dem sie schwören, es nicht begangen zu haben, werden sie in eine Jugendstrafanstalt gesteckt. Kunio und Riki müssen dem Gefängnis entkommen, um herauszufinden, wer wirklich hinter dem Unfall mit Fahrerflucht steckt.

Über Limited Run Games:

Limited Run Games ist ein Herausgeber von limitierten, physischen Spielen für eine Reihe von Systemen – darunter Nintendo Switch, PS4, Vita, PSVR, PC und Retro-Konsolen. Sie konzentrieren sich darauf, ausschließlich digitale Spiele auf ein physisches Medium zu bringen, aber sie erstellen auch definitive Editionen von Spielen, die ihr kennt und liebt. Und ja, ihr kennst sie wahrscheinlich von Night Trap, Celeste oder Streets of Rage 4.

Gegründet von Josh Fairhurst und Douglas Bogart im Jahr 2015 als Publishing-Ableger der Mighty Rabbit Studios, hat der Publisher mittlerweile über 300 Spiele veröffentlicht. Sie haben Preise für maßgeschneiderte Collector’s Editions gewonnen, physische Veröffentlichungen für Spiele geschaffen, die es sonst nicht gegeben hätte, und viele tolle Goodies für die Regale von Videospielfans aller Art hergestellt!