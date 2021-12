Rising Hell erscheint bei Strictly Limited Games

Strictly Limited ist genau wie Limited Run Games ein Publisher, der bestimmte Spiele in einer limitierten Zeit und einer limitierten Anzahl zum Verkauf anbietet. So haben bereits Spiele wie CLOCKWORK AQUARIO für die PS4 oder Coffee Talk einen physischen Release dank dem Publisher spendiert bekommen. Nun bekommt auch Rising Hell als Switch und PS4 Version einen solchen Release. Neben einer reinen physischen Fassung, wird es aber auch eine Limited Edition geben. Der Vorverkauf des Spiels startet am 12. Dezember um 12:00 Uhr. Hier kommt ihr auf die Website zuzüglich aller Versionen.

Über das Spiel:

In Rising Hell schlüpfst du in die Fesseln von Arok, einem Sünder, der eine mysteriöse bestialische Waffe mit der Macht, Dämonen zu töten, besitzt. Kämpfe dich sich durch Horden von blutrünstigen Abscheulichkeiten, während du vertikal durch die zufällig generierten und sich ständig verändernden Tiefen der Hölle aufsteigst, um die Freiheit zu erlangen und deinen dunklen Meister Luzifer an der Oberfläche wiederzuerwecken.

Headbangende Heavy-Metal-Riffs und herrlich groteske Pixelgrafiken begleiten dich auf deinem Aufstieg, bei dem du es mit dem von Käfern verseuchten Beelzebub’s Lair und anderen Höllengruben zu tun hast, in denen an jeder Ecke andere Kreaturen, Bosse und lebende Fallen lauern. Um eine Chance zu haben, müssen Sie Kombos aneinanderreihen, Sprungmanöver ausführen und rote Kugeln von erschlagenen Gegnern einsammeln, um sie für mächtige Stärkungszauber und Talente auszugeben.

Egal, ob du ein Veteran mit einem Händchen für Retro-Spiele bist oder dies dein erstes Rodeo in Sachen Rogue-Lite ist, Rising Hell wird dir den Kick geben, den du brauchst! Der drohende Permadeath pumpt Adrenalin durch deine Adern, und eines ist sicher – du wirst eine höllische Zeit erleben, wenn du dich auf diesem Highway aus der Hölle nach oben kopfnickst!

Über Strictly Limited Games:

Strictly Limited Games ist ein deutscher Publisher mit Sitz in der Nähe von Stuttgart, der sich darauf spezialisiert hat, eine kuratierte Auswahl an digitalen Download-Only-Spielen in exklusiven physischen Sammlerausgaben für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch zu veröffentlichen. Das Unternehmen wurde 2017 von Dennis Mendel, einem ehemaligen Wissenschaftler für Game Studies und Berater am Fraunhofer Institut, und Benedict Braitsch gegründet. Beide leidenschaftliche Sammler mit einer kombinierten Sammlung von über 7.000 digitalen und physischen Spielen für alle Konsolengenerationen, wollen sie einen Gegenpol zum aktuellen Trend der reinen Digitalveröffentlichungen bilden. Alle Sammlereditionen sind exklusiv im Online-Shop von Strictly Limited Games erhältlich: www.strictlylimitedgames.com.