RIG 700HS Gaming Headset bei uns im Test

Unser Hardware Partner Plantronics hat uns wieder mit einem Headset ausgestattet. Diesmal durften wir das brandneue Wireless Gaming Headset RIG 700HS auf die Ohren nehmen. Dabei handelt es sich um die PS4 Version. Denn es gibt außerdem noch die RIG 700HD für PC´s und die RIG 700HX für die XBox One.

Beim Auspacken des RIG 700HS Headsets erwartet euch keine großartige Schnick-Schnack Verpackung sondern schnöde Pappe. Dennoch ist das Headset perfekt eingepackt und vor jeglichen Erschütterungen geschützt. Und so wirklich viel findet ihr im Karton nicht vor. Das elegante Headset strahlt euch sofort an und wird alles erstes befreit. Danach folgen ein Ladekabel, ein optisches Kabel, ein Mikrofon und der USB Adapter, damit das Headset auch ohne Kabel betrieben werden kann.

Nachdem wir das ganze Plastik gelöst haben, stecken wir den USB Adapter in einen freien USB Port. Und schon nach wenigen Sekunden wird unser neues Headset gefunden. Das Headset macht einen wertigen Eindruck und bringt ein geringes Gewicht mit. Beim ersten Aufsetzen bemerkt man gleich das die Kopfhörer bequem zu tragen sind. Die Ohrmuscheln umschließen die Ohren perfekt und das Gewicht von nur 241 Gramm sorgt für keinen schweren Ballast auf dem Kopf. Auch nach mehreren Stunden Spielen gibt es keinerlei nervenden Druckstellen oder andere Probleme.

Das RIG 700HS Gaming Headset bietet an der linken Ohrmuschel verschiedene Regler, die leicht mit der Hand zu erreichen sind. Neben dem Lautstärkeregler gibt es noch den Power Schalter sowie die Möglichkeit das Mikrofon mit einem Klick stumm zu schalten. In unserem Test haben wir uns gleich an Star Wars: Jedi Fallen Order gewagt und waren beeindruckt von der Wucht des Sounds. Der Bass ist kräftig und wummst durch die Ohrmuscheln. Es gibt kein Kratzen oder andere störende Geräusche, sondern ihr befindet euch mitten im Spiel. Viele Details sind beim Spielen zu hören und geben ein besondere Gaming Atmosphäre wieder. Eure Gegner sind schon von weiten zu hören oder man spürt schon fast den Atem des Gegners im Nacken. Ebenfalls zu erwähnen: Habt ihr das RIG 700HS Gaming-Headset auf dem Kopf verschmilzt die Umgebung. Ein wenig übertrieben vielleicht, aber alles was außen rum geschieht bekommt ihr nicht mehr mit. Alle Geräusche werden perfekt abgeschirmt so dass ihr euch nur auf euer Spiel konzentrieren könnt.

Auch der Ton beim Chatten ist glasklar und ohne jegliche Verzögerungen. Das Mikrofon ist ebenfalls wertig gestaltet und bietet einen guten Halt an den Kopfhörern. Was uns ein wenig stutzig gemacht hat ist allerdings die Höhenverstellung. Hier gibt es nicht das übliche Verstellen durch eine Schiene am Headset sondern diesmal durch drei feste Punkte. Das funktioniert erst nach ein wenig Übung und ist auch nicht für jeden Kopftyp geeignet. Es gibt auf der Welt ja nicht nur drei Kopfgrößen. Es scheint aber wohl immerhin eine durchschnittliche Kopfgröße zu sein. Bei uns saß das Headset perfekt auf, was aber bei jeden anderen vielleicht etwas anders sein kann. Ich als Brillenträger hatte übrigens keinerlei Probleme und konnte auch nach Stunden im Star Wars Universum keine Kritikpunkte finden.

Nun stellt sich bei einem Wireless Headset auch immer die Frage des Akkus. Laut Hersteller soll dieser 12 Stunden schaffen. In unserem Test können wir die Laufzeit nur bestätigen und sie sogar noch ein wenig verlängern. Wir haben es geschafft damit locker eine Woche ohne aufzuladen zu zocken und waren begeistert. Eine freundliche Stimme sagt euch übrigens immer beim Einschalten den aktuellen Akkustand an.

