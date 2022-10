Am 24. und 25. September 2022 fand im Greater Philadelphia Expo Center in Oaks, PA, die RetroCon 2022 statt. Am ersten der beiden Tage sorgte die Veranstaltung neben der großen Anzahl an Sammlern, Stars und Künstlern auch mit einer anfänglich langen Warteschlange für Aufsehen. Andererseits gelang es der Convention, einige interessante Gäste sowie Künstler auf das Messegelände zu bringen.

Die RetroCon ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung in Oaks, Pennsylvania, die aus einer Vision des Blogs „Screamer’s Retro Flashbacks!“ entstanden ist. Das Ziel der Veranstaltung ist es, Sammlern, Künstlern und Altstars die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Artikel zu verkaufen und ihre Marke zu präsentieren. Auf der Besucherseite soll die Convention das Retro-Thema einem breiten Interessentenkreis nahe bringen und Gegenstände und Personen aus vergangenen Zeiten zugänglich machen. Daher richtet sich die Messe vor allem an Sammler, Künstler und Interessierte an Videospielen, Spielzeug und mehr, die in den 70er, 80er und 90er Jahren beliebt waren. Mitorganisator Tuski beschrieb die Veranstaltung in einem Mercury-Artikel aus dem Jahr 2014 einfach als „alles, was retro ist“.

Trotz der langjährigen Erfahrung der Organisatoren trat bei unserem diesjährigen Besuch der Veranstaltung ein Problem am Eingang auf: die Warteschlange. Die meisten Besucher, die sich entschieden, ihre Tickets nicht online zu kaufen, mussten bis zu einer Stunde warten. „Wir hatten nicht mit so vielen Leuten gerechnet“, sagte ein Angestellter, der versuchte, die Warteschlange aufzulösen. Ein großes Problem der Veranstaltung war, dass man nur mit Bargeld bezahlen konnte, aber in der Lobby waren Geldautomaten aufgestellt.

Obwohl versucht wurde, die Schlange aufzuteilen, indem man eine Trennung zwischen Menschen mit und ohne Bargeld vornahm, und die Angestellten auch behaupteten, man könne mit Karte bezahlen, herrschte in der Menge spürbare Verwirrung. „Wenn jemand sagt, man könne mit Karte zahlen, dann lügt er“, wurde in die Menge gerufen, in der Hoffnung, dass sich die Verwirrung auflösen würde. Eine durchaus chaotische Situation, auch wenn man den Veranstaltern zugute halten muss, dass sie die allgemeine Warteschlange gut koordiniert und in einer Linie gehalten haben.

Neben vielen Ständen von Sammlern, Unternehmen und sogar Vereinen gab es auch eine Spielhalle, die von The Game Is Afoot Arcade aus Warrington Crossing betrieben wurde, sowie eine Vielzahl von Gästen, darunter Micky Dolenz, Claudia Wells, Venus Terzo, Butch Patrick, Tim Clarke, Larry Kenney, Lynne Lipton, Peter Newman und Renae Jacobs. Obwohl es viel zu entdecken gab, blieben wir an einem Stand hängen. Dieser Stand trug den Namen Brianlacyart und hatte nicht nur einen Haufen Zeichnungen parat, sondern auch einige kleinere Werke in Rahmen, die man leicht zu Hause anfertigen kann. „Die Bilder sind alle selbst gemacht. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, sie alle zu gestalten“, so der Künstler auf der Convention. Vor lauter Begeisterung haben wir gleich zwei der Kunstwerke mitgenommen.

Doch damit nicht genug, wir haben uns direkt nach der Convention mit dem Künstler in Verbindung gesetzt und ihn gebeten, uns ein paar Fragen zu beantworten, sowohl über die Convention als auch über seine Werke selbst. Diese Fragen wurden von uns über die sozialen Medien Instagram gestellt und wurden somit schriftlich durchgeführt.

F: Warum haben Sie sich entschieden, Ihre Kunstwerke und Produkte auf der RetroCon auszustellen und zu verkaufen?

A: Ich habe mich entschieden, auf der RetroCon auszustellen, weil sie sich an meine Kindheit anlehnt. Transformers, G.I. Joe, Thunder Cats, usw. Ich hatte einige davon als Kind. Ich hatte viele tolle Abenteuer!

Der Grund, warum ich auf der RetroCon ausstelle, ist derselbe. Ich möchte die fantastische Kindheit, die wir alle zusammen erlebt haben, wieder aufleben lassen. Sie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, sie hat mir das Auge von Thundera gegeben und mich gelehrt, dass Wissen die halbe Miete ist.

F: Vor welchen Herausforderungen standest du mit deinem Stand auf der RetroCon und wie konntest du sie lösen?

A: Die Herausforderungen, die ich mit meinem Stand auf der RetroCon hatte, waren keine! Der Raum war im Vergleich zu anderen Messen riesig. Es gab viel Platz für Aktivitäten. Die Standnachbarn waren großartig und freundlich. Auch die Besucherzahl war großartig. Es sind viele Leute gekommen. Viele Möglichkeiten, meine Kunst zu zeigen. Tolle Messe.

F: Würden Sie die RetroCon anderen Künstlern empfehlen und warum oder warum nicht?

A: Ich würde diese Messe auf jeden Fall anderen Künstlern empfehlen, vor allem, wenn sie auf dieses tolle Genre stehen! Es war etwas einfacher für mich, Kunstwerke für die Messe zu produzieren, weil ich von der Inspiration angetrieben wurde. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich war in der Lage, auch Kunstwerke zu bewegen, die nichts mit dieser Art von Ausstellung zu tun hatten. Ich habe mir selbst bewiesen, dass mit einer positiven Einstellung alles möglich ist.

F: Wie hast du mit deiner Arbeit als Künstlerin begonnen und wie hast du angefangen, deine Kunstwerke online und bei verschiedenen Auftritten zu verkaufen?

A: Ich habe mein Geschäft als Künstlerin begonnen, als ich an eine Weggabelung in meinem Leben kam. Eine Entscheidung, die ich treffen musste. Eine Entscheidung, von der ich wusste, dass sie die Dinge für immer verändern würde. Entweder ich arbeitete weiter mit den goldenen Handschellen, einem gut bezahlten Job im Tausch gegen mein Leben, oder ich verwirklichte meinen Traum. Ich sah, wie es war, zu bleiben und für Mittelmäßigkeit belohnt zu werden, aber ich wollte glauben, dass es die Möglichkeit für etwas Größeres gab. Ich wollte glauben, dass es mehr gab als das Leben, in dem ich gefangen war. Ich wollte nicht für etwas arbeiten und sterben, an das ich nicht glaubte. Ich wusste, dass es nicht einfach werden würde und dass viele Misserfolge den Weg ebnen würden. Erfolg baut auf Misserfolgen auf. Ich fahre die Dampfwalze.

F: Wie sieht Ihr typischer Denkprozess aus, wenn Sie sich neue Kunstwerke und Ideen für Projekte ausdenken?

A: Der Denkprozess, den ich bei anstehenden Projekten und Ideen anwende, ist einer von vielen. Normalerweise zieht es mich zum Treibstoff der Inspiration. Etwas, das ein Feuer in mir entfacht. Etwas, das hoffentlich auch andere inspirieren wird.

F: Wie sieht die Zukunft für Sie und Ihr Unternehmen aus und wohin wird sie gehen?

A: Die Zukunft meines Unternehmens und der Weg, den ich mit diesen Träumen gehen werde, ist hoffentlich weiter, als ich es mir je vorstellen kann. Ich veröffentliche im Selbstverlag und plane, dieses Projekt fortzusetzen, indem ich viele Gleichgesinnte an Bord hole, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Die Unabhängigkeit von der Mainstream-Comic-Industrie.