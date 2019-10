Retro – Sega Mega Drive Mini bei uns im Test

Der Mini-Hype geht weiter und das nächste kultige Videospiel-System aus den 90ern bekommt eine coole Mini-Variante. Diesmal handelt es sich um das legendäre Sega Mega Drive. Ich persönlich bin mit dieser Konsole aufgewachsen und habe mit Games wie Sonic the Hedgehog oder World of Illusions meine Kindheit verbracht. Doch kann der Charme von früher heute noch funktionieren?

Beim Auspacken fällt uns sofort das Wort „niedlich“ ein. Der Sega Mega Drive Mini wurde unglaublich liebevoll entwickelt und sieht seinem großen Original wirklich ähnlich. Sogar die Schaltknöpfe und der Schacht für die Module ist nachgebildet. Zwar werden die beiden mitgelieferten Controller per USB angeschlossen, aber das macht dem Retro-Spaß kein Abbruch. Habt ihr eure Konsole per HDMI an den Fernseher angeschlossen kann es auch schon losgehen. Ein cooles und übersichtliches Menü erwartet euch und satte 42 Spiele sind vorinstalliert. Nun sind da zwar echte Perlen bei, aber leider auch Games die wir nicht ausgewählt hätten. Aber da sind die Geschmäcker ja immer ziemlich verschieden. Sonic the Hedgehog, World of Illusions und auch der Tetris Klon Columns ist dabei.

Was natürlich ein besonderer Reiz für alte Sega Mega Drive Zocker ist, ist die Speichermöglichkeit. Früher musste man immer wieder neu probieren um weiterzukommen. Heute nutzt ihr die Speichermöglichkeit und schafft es endlich mal eure Lieblingsgames von damals durchzuzocken. Eine Liste mit allen vorinstallierten Games findet ihr unter dem Artikel. Die Controller werden aber leider nur in der drei Tasten Variation mitgeliefert – die bekannten sechs Tasten Controller sind nicht dabei. Dabei ist das Kabel mit 2 Meter Länge ausreichend lang.

Kommen wir nochmal zurück zur Spiele-Auswahl. Zwei Games feiern sogar ihre Premiere auf der Konsole und das nach so vielen Jahren. So gibt es die beiden Games Tetris und den Shooter Darius zum ersten Mal. Bei den weiteren Optionen dürft ihr allerdings nicht viel erwarten. Bei den Grafikfiltern hat man sich nicht wirklich viele Gedanken gemacht und präsentiert deshalb auch nur einen einzigen – und dieser ist schlicht hässlich (sorry für die Wortwahl). Bleibt lieber beim voreingestellten Bild, das sieht nicht nur gut aus sondern bringt auch wirklich den wahren Retro-Charme auf euren Fernseher. Wer den CRT Filter wirklich nutzt ist entweder blind oder steht auf seltsame Bilder ;).

Doch freuen wir uns über die schönen Dinge der Sega Mega Drive Mini Konsole und das sind die 42 Games (wobei nicht alle unseren Geschmack treffen, aber das hat ja nix zu sagen)

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Alisia Dragoon

Altered Beast

Beyond Oasis

Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

Castlevania: Bloodlines

Columns

Comix Zone

Contra: Hard Corps

Darius

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Dynamite Headdy

Earthworm Jim

Ecco the Dolphin

Eternal Champions

Ghouls ’n Ghosts

Golden Axe

Gunstar Heroes

Kid Chameleon

Landstalker

Light Crusader

Mega Man: The Wily Wars

Monster World IV

Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Road Rash II

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Sonic Spinball

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog 2

Space Harrier II

Street Fighter II: Special Champion Edition

Streets of Rage 2

Strider

Super Fantasy Zone

Tetris

Thunder Force III

ToeJam & Earl

Vectorman

Virtua Fighter 2

Wonder Boy in Monster World

World of Illusion

Fazit:

Der Sega Mega Drive Mini (bei Amazon bestellen) ist unserer Meinung nach deutlich besser als die Super Nintendo Mini Variante. Man hat hier viel mehr Liebe zum Detail reingesteckt und sich wirklich Mühe gegeben die Kult-Konsole von damals zurückzubringen. Wenn selbst der Modulschacht nachgebildet ist und man schon geneigt ist in den Keller zu gehen um seine alten Module zu holen, ja dann hat man vieles richtig gemacht. Enttäuscht ist man erst wenn man merkt das es trotzdem nicht klappt :). Eine tolle Spieleauswahl, Speichermöglichkeit und zwei coole Controller mit langen Kabeln. Es passt einfach alles.