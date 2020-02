Resident Evil Resistance Ankündigung von zwei neuen Masterminds

Capcom kündigt heute zwei neue Masterminds für den asymetrischen Mehrspieler-Titel Resident Evil Resistance an, der Teil des komplett neu erschaffenen Survival-Horror-Klassikers Resident Evil™ 3 ist.Die berüchtigten Bösewichte der Reihe Alex Wesker und Ozwell E. Spencer verbreiten ihren Schrecken in den 4-Gegen-1-Matches. Sie fügen dem Spiel neue Fertigkeiten hinzu, um die Überlebenden daran zu hindern, den heimtückischen Experiment des Pharmakonzern zu entkommen. Gemeinsam mit den zuvor angekündigten Masterminds Daniel Fabron und der berüchtigten Annette Birkin rundet das Duo Umbrellas Team des Grauens in Resident Evil Resistance ab.

Fans der Reihe kennen Alex Wesker aus Resident Evil Revelations 2 und können sich vielleicht daran erinnern, dass sie lieber indirekte Mittel einsetzt, um ihre Ziele zu erreichen. Als Gegnerin, die es genießt ihre Ziele durch psychologische Schrecken und Experimente durchzusetzen, ist sie ein perfekter Mastermind. In ihrer Rolle können Spieler die Umgebung mit Fallen, Straßensperren und verbesserten Zombies manipulieren und so das Vorankommen der Überlebenden verlangsamen. Doch damit nicht genug: Wenn Alex es wirklich ernst meint, kann sie auf eine bösartige fleischfressende Pflanze namens Yateveo zurückgreifen: Diese tödliche Biowaffe kann, am richtigen Ort platziert,ein mächtiges Hindernis sein, das Überlebende von ihrem Fluchtziel abhält.

Ozwell E. Spencer ist ein schattenhafter Antagonist der Resident Evil-Serie, der lieber andere seine Drecksarbeit erledigen lässt. Als vierter Mastermind in Resident Evil Resistance verfolgtOzwell jetzt einen praktischeren Ansatz. Als einer der Gründer der Umbrella Corporation genießt er es, die neuste Firmentechnologie zu nutzen, um Überlebende zu quälen. Im Gegensatz zu den anderen Masterminds, die steuerbare Biowaffen beschwören, erzeugt Ozwell ein Desintegrations-Feld, welches jeden Überlebenden, der es durchquert, schwer schädigt.

Zusätzlich wurden zwei neue Karten veröffentlicht, in denen sich Mastermind und Überlebende versuchen, gegenseitig auszutricksen:

Das Casino: Die noch funktionierenden Spielautomaten und Chips, die über den Boden verstreut sind, zeugen von dem schnellen Zusammenbruch von Raccoon City. Jetzt bietet das Casino ein Unterhaltungsangebot für Überlebende, die den Nervenkitzel suchen, und heimtückische Masterminds.

Abandoned Park: Ein Horror-Erlebnispark etwas außerhalb von Raccoon City, der ebenfalls schlagartig verlassen wurde, als Zombies und Biowaffen die Stadt überrannten. Nun erwarten Monster, sowohl echte als auch eingebildete, die Besucher.

In jedem 4-Gegen-1-Match beobachtet ein Mastermind-Spieler die vier Überlebenden durch ein Netzwerk von Überwachungskameras und versucht, ihnen immer einen Schritt voraus zu sein, um ihre Flucht zu verhindern. Als Mastermind hinter den Kulissen können Spieler die Rolle von Schlüsselfiguren der Reihe in zahlreichen tödlichen Experimenten einnehmen. So können sie Karten ausspielen, die die Umgebung manipulieren, Fallen stellen oder Sicherheitskameras bewaffnen, um Überlebende aufzuhalten. Erstmals in der Resident Evil-Reihe können Masterminds die Kontrolle über die besten Biowaffen wie G-Birkin oder den Tyrant übernehmen. Im Gegenzug müssen vier Überlebende effektiv zusammenarbeiten, um sich mit ihren individuellen Fähigkeiten und der zur Verfügung stehenden Ausrüstung lebendig aus den Experimenten zu retten, bevor ihre Zeit abgelaufen ist. Jeder Überlebende verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die dem Team helfen können, die Herausforderungen des Masterminds zu überwinden und das düstere Experiment zu überleben.

Das asymetrische Mehrspielererlebnis Resident Evil Resistance erscheint am 3. April 2020 als Teil von Resident Evil 3 für das PlayStation®4 Computer System, die Xbox One Gerätefamilie mit der Xbox One X und Steam. Als Vorbestell-Bonus ist bei teilnehmenden Händlern das Classic-Costume-Pack erhältlich, das originale Designs und Frisuren für Jill Valentine und Carlos Oliveira beinhaltet.