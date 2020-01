RESIDENT EVIL 3 – COLLECTOR’S EDITION kann ab sofort vorbestellt werden

Capcom veröffentlicht heute Details zu den Inhalten der Resident Evil 3 Collector´s Edition, die ab sofort in Europa vorbestellt werden kann. Die Sammleredition enthält neben dem Spiel eine qualitativ hochwertige Jill-Valentine-Figur, ein Artbook und eine Karte von Raccoon City im Posterformat sowie einen Soundtrack auf 2 CDs.

Resident Evil 3 erscheint am 3. April 2020 für das PlayStation 4 Computer Entertainment System, die Xbox One Gerätefamilie mit der Xbox One X und den PC über Steam. Als Vorbestell-Bonus für die Standard Edition ist bei teilnehmenden Händlern das Classic-Costume-Pack erhältlich, das originale Designs und Frisuren für Jill Valentine und Carlos Oliveira beinhaltet.

In Resident Evil 3 muss Jill Valentine, eine der bekanntesten Heldinnen der Videospielgeschichte, der Zerstörung von Raccoon City entfliehen, während sie unbarmherzig von der Biowaffe Nemesis gejagt wird. Spieler können außerdem an bisher unbekannten Umbrella-Experimenten in den Außenbezirken von Raccoon City teilnehmen – in Form des mitgelieferten, asymetrischen Mehrspieler-Titels Resident Evil Resistance, bisher unter dem Arbeitstitel Project Resistance bekannt.