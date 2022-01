Reservierung der Taito EGRET II mini – Limited Blue Edition ab sofort möglich

Dass die Taito EGRET II mini Konsole in den Westen kommen soll, haben wir euch bereits mitgeteilt, nun gibt es aber neue Informationen zum kleinen Arcadeautomaten. Die Konsole wird in drei verschiedenen Versionen auf den Markt kommen: Limited Blue Edition, Arcade Cabinet Blue Edition und Game Center Blue Edition. Alle drei Versionen sind zusammen auf 5000 Stück limitiert, wobei die normale Limited Blue Edition auf 2000 Stück, die Arcade Cabinet Blue Edition auf 1800 Stück und die Game Center Blue Edition auf 1200 Stück begrenzt ist. Die Vorbestellung des Taito EGRET II mini ist bereits im Gange, wollt ihr also eine der Konsolen ergattern heißt es schnell sein.

Hier geht es zur Vorbestellung!

Mehr zur Taito EGRET II mini – Limited Blue Edition:

Die EGRET II mini – Limited Blue Edition kommt mit blauen Tasten und Joystick in einem exklusiven Farbschema, limitiert auf nur 5.000 Stück weltweit. Die Preise beginnen bei 229,99$ / 199,99€ (ohne Steuern und Versandkosten). Zusätzlich zur Konsole wird es drei exklusive Editionen geben, die tolle physische Sammlerstücke enthalten.

EGRET II mini – Limited Blue Edition Bundle: Diese Edition enthält die EGRET II mini – Limited Blue Edition, eine spezielle Tasse und einen Tassenhalter sowie ein Set von Mini-Anleitungskarten für echtes Retro-Arcade-Feeling. Dieses Paket enthält keinen der drei optionalen Controller, die separat erworben werden können.

Diese Edition enthält die EGRET II mini – Limited Blue Edition, eine spezielle Tasse und einen Tassenhalter sowie ein Set von Mini-Anleitungskarten für echtes Retro-Arcade-Feeling. Dieses Paket enthält keinen der drei optionalen Controller, die separat erworben werden können. EGRET II mini – Arcade Cabinet Blue Edition: Dieses ganz besondere Paket enthält das EGRET II mini – Limited Blue Edition sowie das Paddle and Trackball Expansion Set mit einem Controller und 10 zusätzlichen Spielen auf SD-Karte. Darüber hinaus erhalten Retro-Fans ein Set von Mini-Anleitungskarten, einen speziellen TAITO/ZUNTATA-Jubiläums-Soundtrack und ein Strategiebuch.

Dieses ganz besondere Paket enthält das EGRET II mini – Limited Blue Edition sowie das Paddle and Trackball Expansion Set mit einem Controller und 10 zusätzlichen Spielen auf SD-Karte. Darüber hinaus erhalten Retro-Fans ein Set von Mini-Anleitungskarten, einen speziellen TAITO/ZUNTATA-Jubiläums-Soundtrack und ein Strategiebuch. EGRET II mini – Game Center Blue Edition: Die umfangreichste Edition, die den gesamten Inhalt der Arcade Cabinet Blue Edition plus die beiden anderen optional erhältlichen EGRET II mini-Controller und noch mehr fantastische physische Sammlerstücke enthält.

Trailer zur Konsole:

Über ININ Games

ININ Games konzentriert sich auf die digitale und physische Veröffentlichung von hochwertigen Retro- und Arcade-Spielen mit Wohlfühlcharakter. ININ Games erweckt Retro-Spiele zum Leben und schafft die Klassiker der Zukunft.

Bekannt sind sie vor allem für „Wonder Boy: Asha in Monster World“, „CrossCode“, „Cotton Reboot“, „Slaps and Beans“ und als Publishing-Partner für die TAITO-Titel „Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back“ und „The Ninja Saviors – Return of the Warriors“ in Nordamerika und Europa. Zahlreiche weitere Meilensteine der klassischen Spielekultur sind in Planung und werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

ININ Games ist Teil der United Games Entertainment GmbH. Für weitere Informationen besuchen Sie www.iningames.com.

Über Strictly Limited Games

Strictly Limited Games ist ein deutscher Publisher mit Sitz in der Nähe von Stuttgart, der sich darauf spezialisiert hat, eine kuratierte Auswahl an digitalen Download-Only-Spielen in exklusiven physischen Sammlereditionen für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch zu veröffentlichen. Das Unternehmen wurde 2017 von Dennis Mendel, einem ehemaligen Wissenschaftler für Game Studies und Berater am Fraunhofer Institut, und Benedict Braitsch gegründet. Beide leidenschaftliche Sammler mit einer kombinierten Sammlung von über 7.000 digitalen und physischen Spielen für alle Konsolengenerationen, wollen sie einen Gegenpol zum aktuellen Trend der reinen Digitalveröffentlichungen bilden. Alle Sammlereditionen sind exklusiv im Online-Shop von Strictly Limited Games www.strictlylimitedgames.com erhältlich.

Über TAITO Corporation

Die TAITO Corporation (TAITO) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Square Enix Holdings Co., Ltd. Mit Hauptsitz in Tokio, Japan, betreibt TAITO Kerngeschäfte wie den Betrieb von Spielhallen, die Herstellung von münzbetriebenen Spielautomaten und die Bereitstellung von Inhalten für Mobiltelefone. TAITO hat mit der Spielhallenlegende SPACE INVADERS weltweit für Furore gesorgt und Fan-Lieblinge wie PUZZLE BOBBLE (BUST-A-MOVE) und ARKANOID entwickelt. Heute begeistert TAITO weiterhin Spieleliebhaber aller Generationen mit klassischen und neuen familienorientierten Titeln auf den neuesten Spieleplattformen. TAITO bietet eine breite Palette von Unterhaltungserlebnissen mit dem Ziel, die Verbraucher mit frischen Überraschungen und neuen Entdeckungen zu versorgen.

Weitere Informationen über TAITO finden Sie im Internet unter https://www.taito.co.jp/en.