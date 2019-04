Mit Remnant: From the Ashes erscheint am 20. August 2019 ein neues Koop-Survival-Abenteuer. Bedient werden der PC [Steam], XBox One und PS4. Gunfire Games und Perfect World Entertainment setzten den Preis auf 39,90€.

Maximal drei Spieler können sich zu einer Gruppe verbünden und es mit über 100 Monstern und 20 Bossgegnern aufnehmen. Passend zum fixierten Release gibt es einen neuen Trailer, wir wünschen viel Spaß damit.

Trailer: