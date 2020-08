Release-Datum zu Kingdom Hearts Melody of Memory bekannt

Kingdom Hearts 3 ist nun schon mehr als ein Jahr für die PlayStation 4, sowie die Xbox One erhältlich. Kein Wunder also, dass sich Fans nun fragen, wie es mit der Reihe weitergeht. Nachdem wir schon länger vom neuen Spin-Off Kingdom Hearts Melody of Memory wussten, war nur noch die Frage offen, wann das Spiel nun erscheinen wird. Zwei Monate dauerte es bis Kingdom Hearts endlich einen Trailer veröffentlichte, welcher uns nun ein Release-Datum zum Spiel gab. Somit erscheint Kingdom Hearts Melody of Memory am 13. November 2020 für die PlayStation 4, Xbox One und die Nintendo Switch. Das Spiel ist auf der offiziellen Website vorbestellbar.

Hier kommt könnt ihr euch den vollen Veröffentlichungsdatum-Trailer zu Kingdom Hearts Melody of Memory ansehen:

Neben dem neuen Trailer außerdem das neue Keyart von Tetsuya Nomura persönlich gezeigt: