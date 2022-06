In Zusammenarbeit mit Graffiti Games and Guin Entertainment kündigte Red Art Games eine physische Version des Indie-Titel Adventures of Chris an. Obwohl das Spiel bereits auf Nintendo Switch und PCs erschienen ist, wird die physische Version nur für die PlayStation 4 erscheinen. Weiterhin ist die Stückzahl auf 999 Kopien limitiert. Verkaufsstart...