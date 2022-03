Es ist wieder einmal Zeit, für eine neue Folge unseres Podcasts! Während sich die letzte Folge stark mit Pokémon auseinandergesetzt hat, geht es diesmal um ein völlig anderes Spiel: Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth. Das Metroidvania von Team Ladybug und WSS playground nimmt zwar viele Elemente aus dem berühmten Klassiker Castlevania: Symphony of the Night, geht aber auch eigene Wege und überzeugt mit überraschend schönen Umgebung und spaßigen Gameplaymechaniken. Im Podcast selbst reden wir aber nicht nur über den Titel, sondern liefern zudem Hintergrundinformationen, sowie Wissenswertes zu anderen Spielen im Genre. Ergründet wird das Ganze gemeinsam mit 13Carrey1 Productions. Hört doch am besten selbst hinein.

Hier könnt ihr euch das Gespräch in voller Länge auf YouTube ansehen:

Weiterhin ist das Gespräch auch auf Spotify verfügbar:

