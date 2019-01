Anlässlich der Six Invitationals – der Rainbow Six Siege Weltmeisterschaft in Kanada – lädt euch Ubisoft dazu ein, das Spiel wie die Profis zu spielen. Die „Road to S.I.“ Playlist wird bis zum Finale, also im Zeitraum vom 25. Januar bis zum 18. Februar jedes Wochenende verfügbar sein.

In der Playlist werdet ihr wahrscheinlich zum ersten Mal Rainbow Six Siege so spielen, wie es die Profis tun. Das beinhaltet unter anderem die offizielle E-Sports Mapauswahl sowie das Pick & Ban-System aus der Profiliga. Dazu gibt es spezielle „Road to S.I.“ Packs, die euch neue kosmetische Items liefern. Diese sind hauptsächlich zu kaufen, aber jeweils eins ist pro Wochenende gratis durch Herausforderungen zu erspielen. Weitere Infos zu dem Event findet ihr hier oder auch in diesem Video: