Quake Champions – Event „Slipgate Festival“ gestartet

Willkommen zum Oktober-Update von Quake Champions inklusive dem neuen Modus Slipgate und passendem In-Game Community-Festival mit dem Ziel wertvolle Belohnungen im Spiel freizuschalten. Eine davon ist der neue Champion Athena.

In „Slipgate“ geht es allen voran um den Angriff auf und die Verteidigung eines Portals. Jedes Match, das im Oktober in diesem Modus gespielt wird, stockt die In-Game-Goodies auf – bis hin zur ultimativen Belohnung: dem neuen Champion Athena. Sie wird bei einer Million gespielten Slipgate-Matches weltweit für alle Spieler freigeschaltet.

Doch das ist noch längst nicht alles. Neben dem Festival warten viele weitere Updates auf die Fans. Diese reichen von Neuerungen für den Arcade-Modus über die Überarbeitung von Sacrifice bis hin zu vielen Quality of Life-Verbesserungen. Hier ist für jeden etwas dabei, ob Neuling oder Veteran.

Trailer:



Der Slipgate-Modus

Slipgate ist ein neuer Modus, in dem beide Teams um die Kontrolle über das Slipgate-Portal kämpfen: ein massives Wurmloch, über das ein namenloser Schrecken beschworen werden kann. Alle Scharfschützen starten mit allen Waffen, voller Gesundheit, voller Rüstung, aber nur mit einem einzigen, äußerst kostbaren, Leben.

In der Rolle des verteidigenden Teams versuchen die Kultisten des Alten Gotts, das Slipgate zu öffnen, während die Angreifer alles daransetzen müssen, das Portal zu schließen, bevor ein grässliches Tentakel-Monster in die Dimension eindringt.

Das Slipgate-Festival

Schaffen es die Fans, Athena freizuschalten? Alle Spieler, die ab Tag 1 am Event teilnehmen, erhalten sofort den Tentakel-Waffen-Shader für alle Startwaffen. Als weitere Festival-Meilensteine werden der neue Quake 4 Heavy Machine Gun-Skin sowie der Ranger- oder Scalebearer-Wissens-Skin und bei ausreichender Beteiligung am Ende Athena als Champion freigeschaltet – oder ihr Wissens-Skin, falls Spieler diesen Champion bereits via Champions Pack erhalten haben.

Video:



Athena im Detail

Athena trat als eine der ersten Rekruten der Global Defense Force bei, da sie fest entschlossen war, Rache an den Strogg zu üben, die die Erde verwüstet hatten. Als ihr Expeditionskorps in eine Falle geriet, gelang ihr dank eines zusammenbrechenden Slipgate-Generators die Flucht und ihre Landekapsel wurde in die Traumlande teleportiert. Nun beherrscht sie mit ihrem Enterhaken und schwindelerregenden Akrobatikmanövern den Luftraum und sorgt von dort aus für beeindruckende Frags.

Aktive Fähigkeit – Grappling Hook: Athena schießt einen Enterhaken, der sie sofort in Richtung des anvisierten Punkts zieht. Athena kann ihren Flug allerdings unterbrechen und sich stattdessen mit beeindruckenden Manövern durch die Luft schwingen.

Passive Fähigkeit – Ramp Jump: Athena kann sich in die Höhe schwingen, indem sie die oberste Rampe oder Stufe als Sprungbrett benutzt.

Updates zum Arcade Modus

Swinger Party – Gebt eure Mäntel ab und … nein, nicht DIESE Art von Party. In diesem offenen Deathmatch spielt jeder Athena und ein direkter Treffer mit dem Grappling Hook schickt die gegnerischen Athenas sofort ins Jenseits.

Der wahre Party Crusher ist aber Lead the Way. In diesem Modus, der ausschließlich Scalebearer vorbehalten ist, ist die Katastrophe nicht abzuwenden, wenn die Spieler mit dem Bull Rush wie ein D-Zug über die Map brettern.

Zu guter Letzt geben sich nun auch Mystery Champion und Unholy Trinity in der Arcade-TDM-Rotation die Ehre. Ersteres gibt dem Spieler bei jedem Respawn einen zufälligen Champion, letzteres beschränkt die Waffen auf den Rocket Launcher, die Railgun und die Lightning Gun.

Weitere Verbesserungen

Das Entwicklerteam hat einen kritischen Blick unter die Haube geworfen und einiges angepasst, um solidere Bildraten zu ermöglichen sowie „Geistereingaben“ zu entfernen und damit die Performance zu verbessern. Außerdem erhält das Podest nun eine von vielen gewünschte Punkteübersicht und die Zeit, den Obelisken in Sacrifice zu erobern, wurde optimiert: von 2:30 Minuten zu gerade mal einer Minute. Damit wird dieser rasante Modus noch atemloser.