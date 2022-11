Save Room, vom unabhängigen Publisher Ratalaika Games und dem brasilianischen Studio Fractal Projects, wird am 11. November 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 4,99 € erhältlich sein. Diese Puzzle-Inventar-Management-Herausforderung wurde von einem großen Spiel inspiriert und wurde von einer Vielzahl von Medien für seine Benutzerfreundlichkeit, Originalität, Suchtfaktor und vor allem für seinen Spaßfaktor gelobt.









Mehr zum Spiel von der offiziellen Pressemitteilung:

Fractal Projects, die bereits eine Reihe von Puzzlespielen veröffentlicht haben, erklärten, dass dieses Spiel von ihrem Programmierer entwickelt wurde, der sich vor allem vom Inventarsystem von Resident Evil 4 inspirieren ließ. Jeder, der RE4 gespielt hat, erinnert sich daran, wie viel Spaß es gemacht hat, seine Gegenstände so zu organisieren, dass sie in den Koffer passen. Also dachte ich mir, dass ein kurzes Spiel mit dieser Mechanik ein gutes Projekt sein könnte. Was das Spiel einzigartig macht, ist dieses nostalgische Gefühl. Ziel ist es, dass alle Gegenstände in dein Inventar passen, während deine Waffen geladen sind und deine Lebenspunkte nicht zu niedrig sind.

Wenn Sie einen „Speicherraum“ betreten, wissen Sie, dass Sie in Sicherheit sind, dass Ihnen keine Gefahr droht und dass Sie sich entspannen können. Nutzen Sie diese kurze Zeitspanne, um Ihr Inventar zu ordnen, Ihre Wunden zu heilen und Ihre Waffen nachzuladen. Schaffst du es, dass alle Gegenstände in dein Inventar passen?

Das Spiel besteht aus 40 Levels, und die Aufgabe ist ganz einfach: Du musst die Gegenstände, die dir präsentiert werden, so anordnen, dass sie in deinem Inventar Platz finden. Du kannst die Gegenstände verschieben, drehen und kombinieren. Außerdem müssen alle Ihre Waffen nachgeladen werden und Ihr Leben kann in Gefahr sein, also behalten Sie den Bildschirm im Auge!

Die Schwierigkeitskurve ist progressiv, d. h. in den ersten zehn Levels muss der Spieler nur die Gegenstände anbringen und seine Waffen nachladen. In den Leveln 11 bis 25 muss der Spieler Heilgegenstände verwenden und kombinieren, um die Lebenspunkteanzeige von der Gefahrenzone fernzuhalten. Danach wird ein Mechanismus zum Kombinieren von Schießpulver vorgestellt, um Munition herzustellen. In den letzten Levels… (Überraschungen!)

Der Entwickler erklärt: „Die Spielmechanik wird in einem Tempo eingeführt, das für jeden einfach ist, und Spieler, die mit RE4 vertraut sind, finden sie sehr intuitiv. Wenn jemand in einem Level nicht weiterkommt, braucht er nur neu zu starten und zu versuchen, die Gegenstände auf eine andere Art zu organisieren.“

Es gibt keinen Timer, und wie viele Spieler bei der erfolgreichen PC-Veröffentlichung herausgefunden haben, hat Save Room einen entspannenden Ansatz, der sehr beruhigend ist, so dass der Spieler sich einfach entspannen und das Rätsel in seinem eigenen Tempo lösen kann. Jeder Level muss abgeschlossen werden, um den nächsten freizuschalten, und das Spiel hat viele Erfolge, die den Spieler ermutigen, Level abzuschließen und neue Dinge auszuprobieren.

Save Room verbindet Rätsel mit Rätseln, z. B. wenn man mit dem Crafting beginnt: Man verwendet verschiedene Schießpulver-Fläschchen, um bestimmte Munitionstypen herzustellen, und kombiniert Kräuter, um Heilgegenstände herzustellen. Der Entwickler erklärte dazu: „Da es in Resident Evil-Spielen üblich ist, Kräuter und Schießpulver zu kombinieren, dachte ich mir, dass solche Mechanismen viele nostalgische Erinnerungen wecken würden. In Save Room muss der Spieler also Kräuter kombinieren, um wirksame Heilgegenstände herzustellen, und das richtige Schießpulver mischen, um spezielle Munition zu erzeugen. Und wenn man Gegenstände kombiniert, schafft man mehr freien Platz in seinem Inventar, was der Schlüssel zum Lösen einiger Level ist.