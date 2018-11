PUBG – PS4-Version erscheint am 07. Dezember

PlayerUnknown’s Battlegrounds kurz PUBG wird am 07. Dezember nun auch für die PS4 veröffentlicht. Ab sofort ist auch die Vorbestellerphase eröffnet.

Zum Start bringt die PlayStation 4-Version drei Karten mit: Erangel, Miramar und Sanhok. Das Spiel enthält alle wichtigen Features, das Ranked System, den EventMode, Achievements und mehr. Vorbesteller erhalten zudem zwei exklusive Items: ein Nathan Drake-Outfit, bekannt aus Uncharted, sowie Ellies Rucksack aus The Last of Us. PlayStation 4 Pro-Spieler dürfen sich zudem auf schicke HDR-Effekte freuen.

Das sagt der Entwickler:

„Wir freuen uns, dass PUBG weiter wächst und wir unser Battle-Royale-Spiel neuen Spielern zugänglich machen können“, sagt Changhan Kim, CEO der PUBG Corp. „PlayStation hat eine beeindruckende Community aus passionierten Gamern und wir können es kaum erwarten, auch Teil dieser Gemeinschaft zu werden.“

