PS Plus Gratis Spiele für September 2021 angekündigt

Seid ihr bereit für neue PlayStation Plus Spiele? Bis zum 6. September habt ihr noch die Möglichkeit Hunter’s Arena Legends für die PlayStation 5 und Tennis World Tour 2, sowie Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville für die PlayStation 4 herunterzuladen. Ab dem 7. August, gegen Mittag, stehen euch dann die neuen Games zu Verfügung. Bei diesen handelt es sich um:

Overcooked: All You Can Eat für die PlayStation 5

Hitman 2 für die PlayStation 4

für die PlayStation 4 Predator Hunting Ground für die PlayStation 4

Damit bestätigen sich die Leaks der letzten Tage. Ob die neuen PlayStation Plus Spiele etwas taugen, muss jeder für sich selbst entschieden. In jedem Fall sollten sich Besitzer des Abos die Spiele downloaden, um sie für immer in der eigenen PlayStation Bibliothek abzuspeichern.

Overcooked: All You Can Eat

Das Buffet ist jetzt geöffnet! Bist du bereit für Overcooked! All You Can Eat?

Erlebe alles, was das Zwiebelreich zu bieten hat, in 4k-Qualität auf der PS5. Beide Spiele wurden von Grund auf neu entwickelt und bieten sogar neue Musik zum Mitkochen (oder Mitschreien). Genieße Overcooked! und Overcooked! 2 mit allen DLCs, remastered und bis zur Perfektion gekocht, und wenn dir das nicht reicht, gibt es sogar noch neue Inhalte zum Nachtisch.

Mit Overcooked! All You Can Eat, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommt, können Sie Folgendes erwarten:

– Beide Spiele remastered in atemberaubendem 4K

– 200+ Levels

– Mehr als 180 Köche

– Plattformübergreifender Multiplayer

– Overcooked! geht online

– Assistenz-Modus

– Neue Trophäen und Erfolge

Und vieles mehr!

Hitman 2

Reisen Sie um die Welt und finden Sie Ihre Ziele in exotischen Sandbox-Orten in HITMAN™ 2. Von sonnenverwöhnten Straßen bis hin zu dunklen und gefährlichen Regenwäldern ist nichts vor dem kreativsten Attentäter der Welt, Agent 47, sicher.

Bereiten Sie sich darauf vor, die ultimative Spionagethriller-Geschichte zu erleben. Ihre Mission ist es, den schwer fassbaren Schattenklienten zu eliminieren und seine Miliz zu entwirren aber wenn 47 die wahre Identität seines Ziels und die Wahrheit über seine Vergangenheit erfährt, ändert sich alles.

HITMAN™ 2 bietet neue Spielmöglichkeiten, neue Spielmodi und neue Funktionen, darunter den neuen Sniper Assassin-Modus mit dem ersten Koop-Spiel des Franchises.

Predator Hunting Grounds

Jagen oder gejagt werden? Das ist die Frage in diesem asymmetrischen Mehrspieler-Shooter, in dem sich Mensch und Predator messen. Schließe als Teil eines Feuerteams Missionen ab, bevor dich der Predator findet. Oder werde selbst zum Predator und gehe auf die Jagd.

• Sei der Predator – Jage das gegnerische Team und verfolge deine Beute mithilfe von tödlichen Alien-Waffen.

• Renn zum Helikopter – Schließe als Teil eines vierköpfigen Teams herausfordernde Missionen ab und entkomme.

• Setze Waffen der Menschen und Aliens ein – Das Team kämpft mit den modernsten Waffen, während der Predator tödliche Technologien einsetzt, darunter den Plasma Caster, den Combistick und mehr.

Ihr habt kein PlayStation Plus? Dann könnt ihr euch das Abo eurer Wahl günstiger auf Instant-Gaming.com kaufen!