PS Plus Gratis Spiele für September 2020 angekündigt

Alle Monate wieder nimmt PlayStation neue Gratis-Spiele in sein Abo-Dienst PlayStation Plus mit auf. Nachdem wir im August mit Fall Guys: Ultimate Knockout ein gerade erst veröffentlichtes Spiel bekommen haben, waren die Fans gespannt was als nächstes kommt. Sony gab nun endlich die Gratis-Spiele für September 2020 bekannt. Bei den neuen Spielen handelt es sich um Playerunknown’s Battlegrounds, sowie Street Figher V. Beide Spiele werden Besitzern von PlayStation Plus ab dem 1. September 2020 zur Verfügung stehen.

Street Fighter V

Erlebe mit Street Fighter V wie intensiv Einzelduelle sein können! 16 Kultcharaktere stehen zur Auswahl, jeder mit eigener Hintergrundgeschichte und einzigartigen Trainingsherausforderungen. Dann geht es online oder offline gegen Freunde zur Sache, wobei es jede Menge Spieloptionen gibt.

In Rang-Matches winkt Fight Money, bei Freundschaftsmatches steht der pure Spaß im Vordergrund, in die Kampflounge lädt man Freunde ein und schaut, wer am Ende die Oberhand behält! Nutzer von PlayStation®4 und PC können dank Cross-Play-Kompatibilität gegeneinander antreten! (© PlayStation)

Playerunknown’s Battlegrounds

Krall dir deine Gegner, überliste und plündere sie, um siegreich aus einem aufregenden Spiel voller Überraschungen und adrenalingeladener Momente hervorzugehen. (© PlayStation)

Trailer zu den PS Plus Gratis Spielen für September 2020