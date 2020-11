PS Plus Gratis Spiele für November 2020 angekündigt

Der November bringt neben vielen neuen Spiele auch eine komplett neue Konsolongeneration mit sich. Kein Wunder also, dass sich Käufer der PlayStation 5 gefragt haben, was sie auf der neuen Konsole für ihr PS Plus Abo bekommen. Zwar wussten wir schon, dass viele Spiele durch die PS Plus Collection erhältlich sein werden, jedoch hat Sony nun eine weitere Überraschung parat.

Die PS Plus Gratis Spiele für November 2020 können in zwei Kategorien unterteilt werden: Gratis Spiele für die PlayStation 4 und ein Gratis Spiel für die PlayStation 5. Bei den beiden Spielen für die PlayStation 4 handelt es sich zum einen um Mittelerde: Schatten des Krieges und zum anderen um die Hollow Knight: Voidheart Edition. Diese Spiele werden 2. November 2020 verfügbar sein. Besitzer der PlayStation 5 bekommen mit Bugsnax das erste PS Plus Gratis Spiel für die neue Konsolengeneration. Das Spiel wird jedoch erst am 19. November 2020 verfügbar sein, dann aber bis zum 5. Januar 2021 Bestandteil des Abos bleiben.

Mittelerde: Schatten des Krieges

Gehe hinter die feindlichen Linien, um eine Armee aufzustellen, Festungen zu erobern und Mordor von innen heraus zu beherrschen. Erlebe, wie das preisgekrönte Erzfeind-System mit jedem Feind und jedem Gefolgsmann einzigartige persönliche Geschichten erschafft und stelle dich in dieser epischen neuen Geschichte aus Mittelerde der ganzen Macht des Dunklen Herrschers Sauron und seiner Ringgeister. (© PlayStation)

Hollow Knight: Voidheart Edition

Steige hinab in die Welt von Hollow Knight! Das epische Action-Adventure voller Insekten und Helden. Erkunde verwinkelte Höhlen, uralte Städte und tödliche Einöden, kämpfe gegen verdorbene Kreaturen, mache bizarre Käfer zu deinen Verbündeten und lüfte uralte Geheimnisse im Herzen des Königreiches. (© PlayStation)

Bugsnax

Bugsnax entsendet dich auf ein seltsames Abenteuer nach Snaktooth Island, der Heimat der sagenhaften Bugsnax – Wesen, die halb Käfer und halb Leckerbissen sind. Als du auf Einladung der furchtlosen Entdeckerin Elizabert Megafig ankommst, musst du feststellen, dass deine Gastgeberin verschwunden und ihr Lager ein heilloses Durcheinander ist und zudem ihre Gehilfen über die ganze Insel verstreut sind … allein und hungrig!

Deine Aufgabe ist es, die Geheimnisse von Snaktooth Island zu lüften: Was ist mit Lizbert geschehen? Was sind Bugsnax und woher stammen sie? Aber vor allem: Warum sind sie SO LECKER? (© PlayStation)