PS Plus Gratis Spiele für Juni 2021 angekündigt

Und wieder ist es Zeit für neue PlayStation Plus Spiele die sich Besitzer einer PlayStation 4 und PlayStation 5 kostenlos herunterladen können. Die neuen Spiele können ab dem 01. Juni 2021 heruntergeladen werden. Wie in letzter Zeit üblich bekommen wir auch in diesem Monat Neuveröffentlichungen im Abonnement. So wird das PlayStation 5 Spiel Operation Tango und das PlayStation 4 Spiel Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown direkt zu Release enthalten sein. Zudem gibt es mit Star Wars Squadrons ein Spiel, das noch nicht allzu lange erhältlich ist.

Nicht vergessen: Noch bis zum 31. Mai könnt ihr euch Battlefield 5, Stranded Deep und Wreckfest kostenlos herunterladen.

Operation Tango

Operation: Tango ist ein Koop-Spionage-Abenteuer, bei dem du dich mit einem Freund der Herausforderung stellst, in einer Hightech-Welt der nahen Zukunft gefährliche Missionen rund um den Globus zu absolvieren.

Als exklusives Zweierteam werden dein Partner und du zu AGENT und HACKER. Gemeinsam versucht ihr, die Mächte, die die freie Welt bedrohen, zu infiltrieren, zu erkunden und letztendlich unschädlich zu machen.

Dein Partner und du arbeiten aus zwei verschiedenen Perspektiven und ihr seid nur über eure Stimmen verbunden. Teamwork ist wichtig, Kommunikation entscheidend! (©2021 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Die legendäre Kampfserie kehrt mit Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown zurück!

Fordern Sie die besten Kämpfer der Welt in der ultimativen Neuauflage des klassischen 3D-Kampfspiels heraus, jetzt mit wunderschöner HD-Grafik, neuen Online-Funktionen und all den knochenbrechenden Martial-Arts-Kämpfen des berühmten Originals. Meistern Sie Ihren Kampfstil, um alle Herausforderer im Fifth World Fighting Tournament zu besiegen und eine Virtua Fighter-Legende zu werden! – Übersetzt aus dem Englischen (©SEGA. All rights reserved.)

Star Wars Squadrons

Meistere die Kunst des Sternenjägerkampfes im authentischem Pilotenerlebnis „STAR WARS™: Squadrons“. Spüre das Adrenalin, stürze dich mit deiner Staffel in Multiplayer-Weltraumgefechte und schnall dich an, um eine spannende STAR WARS™-Story zu erleben.

Übernimm die Kontrolle über Sternenjäger der Neuen Republik und des Imperiums – wie den X-Flügler und den TIE-Jäger. Passe in deiner Rolle als Pilot deine Konfigurationen und kosmetischen Gegenstände an und verteile Energie zwischen Waffen, Schilden und Antrieb. Spieler mit PlayStation®VR haben die Möglichkeit dazu, das komplette Spiel in Virtual Reality zu genießen!

Erfahre in einer spannenden STAR WARS™-Einzelspielerstory, die nach den Ereignissen von „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ spielt, was es bedeutet, ein Pilot zu sein und erlebe die Geschichte aus wechselnden Blickwinkeln der zwei Fraktionen. Die Neue Republik kämpft für Freiheit. Das Imperium verlangt Ordnung. Du wirst gebraucht, um dich den Besten der Galaxis anzuschließen. (© 2021 Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.)