PS Plus Gratis Spiele für April 2021 angekündigt

Wie jeden Monat hält auch der April neue PlayStation für Besitzer von PS Plus bereit. Diese Spiele sind wie immer bis Ende des Monats gratis, können aber darüber hinaus nicht mehr heruntergeladen werden. Was diesen Monat so besonders macht, ist ein Spiel, dass ihr genau wie Fall Guys oder Rocket League direkt zu Release bekommt. Aber um welches Spiel handelt es sich dabei?

Das erste gratis Spiel fürs PS Plus Abo ist die Neuerscheinung Oddworld: Soulstorm. Zwar wurde das Remake des bekannten Klassikers schon länger für PS Plus angekündigt, so wollten trotzdem noch einmal erwähnen, dass es sich hierbei um ein Spiel handelt, dass gleichzeitig mit seinem Release kostenlos mit PS Plus erhältlich sein wird. Neben Oddworld: Soulstorm gibt es zudem das PlayStation exklusive Open-World Zombie Spiel Days Gone und den Multiplayer Shooter Zombie Army 4: Dead War als gratis Game im April. Alle Spiele können ab dem 06. April heruntergeladen werden.

Oddworld: Soulstorm

Oddworld: Soulstorm ist das zweite Spiel in Abes neuem Heldenepos und schließt direkt an die Ereignisse aus Oddworld: New ’n‘ Tasty aus dem Jahr 2014 an.

Abe hat eine Verwandlung durchlaufen – vom ahnungslosen Mudokon-Rädchen im Getriebe der Fleischwölfe des Glukkon-Megakonzerns hin zu einem unerwarteten Helden, der sich zu einem Symbol der Hoffnung entwickelt. (©2021 Sony Interactive Entertainment Europe Limited)

Days Gone

Hast du die Fähigkeiten und den Mut, um dieses riesige, gefährliche Open-World-Action-Adventure zu überleben?

Schlüpfe in die schmutzigen Stiefel des einst geächteten Bikers und Kopfgeldjägers Deacon St. John, der in diesem todbringenden Land einen neuen Lebensinhalt sucht. Auf deiner Suche nach Materialien für wichtige Gegenstände und Waffen durchstreifst du verlassene Siedlungen. Versuche, dein Stück vom Kuchen durch Handel mit anderen Überlebenden zu ergattern … oder nutze gewalttätigere Methoden.

Nachdem die Menschheit von einer Pandemie zerrüttet wurde und wilde Kreaturen, die Freaker, umherziehen, könnte jeder Fehltritt in deinem neuen Leben im pazifischen Nordwesten dein letzter sein. (©2021 Sony Interactive Entertainment Europe Limited)

Zombie Army 4: Dead War

Hitlers Horden sind zurück in diesem markerschütternden Shooter von den Machern von Sniper Elite 4! Abscheuliche okkulte Gegner, epische Waffen und eine erschütternde neue Kampagne für 1–4 Spieler im Europa der 1940er. Erlöse die Menschheit vom untoten Armageddon!

Der Widerstand hat Zombie-Hitler besiegt und ihn zur Hölle geschickt – dennoch erheben sich die Toten erneut, mit größerer Mordlust als je zuvor! Setze die alternative Geschichte der Zombie-Army-Trilogie in riesigen neuen Levels fort und decke einen finsteren Plan auf, der die Überlebenden-Brigade durch ganz Italien und darüber hinaus führt!

Erlebe Genre-bestimmende Ballistik, erschaffe den Schlächter, der am besten zu dir passt und nutze die Kraft von Feuer, Blitzen und göttlichen Essenzen, um deine Waffen zu verbessern. Wenn die Toten dich umzingeln, reiße sie im verbesserten Nahkampf mit grausamen Takedown-Moves in Stücke! (©2021 Sony Interactive Entertainment Europe Limited)