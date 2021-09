PS Plus Games für Oktober stehen fest – Für jeden etwas dabei

Beweise, dass du das Zeug dazu hast, den FedExCup zu gewinnen. Tritt in deiner eigenen Karriere auf atemberaubenden, realen Schauplätzen gegen PGA-Tour-Profis an und verdiene dir Belohnungen und Ausrüstungsgegenstände. In lokalen und Online-Wettkämpfen* kannst du gegen deine Freunde oder die besten Spieler der Welt antreten. Erstelle deinen eigenen Spieler und passe deine Ausrüstung an, baue dein eigenes Clubhaus, entwerfe und veranstalte komplette Saisons und Turniere, die auf deine Regeln und Anforderungen zugeschnitten sind.