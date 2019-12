Project Scarlett hat einen Namen: Xbox Series X

Microsoft stellt Xbox Series X vor. Die leistungsstarke Konsole erscheint zum Weihnachtsgeschäft 2020 mit Halo Infinite und setzt neue Maßstäbe für Entwickler, Spielerinnen und Spieler gleichermaßen. Xbox Series X verändert die Art und Weise, wie wir Gaming erleben.

Neben dem offiziellen Namen der neuen Konsole – bisheriger Arbeitstitel war Project Scarlett – zeigt Microsoft den innovativen Formfaktor der Xbox Series X sowie einen frischen Xbox Wireless Controller. Xbox Series X unterstützt die Bild-Wiedergabe in ultrahochauflösender 4K- und 8K-Qualität. Die Bildrate beträgt 60 frames per second (fps) und lässt sich auf bis zu 120 fps maximieren.

Senua’s Saga: Hellblade II

Der Nachfolger zum preisgekrönten Titel Hellblade: Senua’s Sacrifice von Ninja Theory steht in den Startlöchern: Senua’s Saga: Hellblade II. Im ersten in-Engine Trailer des Titels verschaffst Du Dir einen Eindruck von der grafischen Qualität des für Xbox Series X optimierten Titels.

Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps erhält einen neuen Veröffentlichungstermin und erscheint am 11. März 2020 für Xbox One, Windows 10 PC, Steam und im Xbox Game Pass – Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Sichere Dir außerdem die Collector‘s Edition des Spiels, die exklusive Inhalte für Dich bereithält. Frisches Gameplay-Material findest Du im brandneuen Trailer.

Gears Tactics

Der rundenbasierte Strategie-Titel Gears Tactics erscheint am 28. April 2020 im Windows Store, Steam und Xbox Game Pass für PC (Beta). Gears Tactics wird von The Coalition und Splash Damage entwickelt und spielt zwölf Jahre vor dem ersten Teil der Gears-Saga. Schau Dir das Debut von Gears im Strategie-Universum im brandneuen Trailer an. Weitere Details zum Titel findest Du in der ausführlichen Vorstellung auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem @GearsofWar auf Twitter und halte Dich über alle News zur Franchise auf dem Laufenden.