Programme, die Ihren PC sicher halten und für Spiele effizient laufen lassen

Viele Arbeiten am PC sind langwierig und fordern viel Geduld. Doch dafür gibt es Abhilfe. Holt euch im Internet viele kostenlose Programme die eure Arbeit erleichtern und für weniger Frust sorgen. Wir haben für euch ein paar interessante Programme rausgesucht.

Die Macher von Computer Bild haben eine Notfall DVD im Internet zur Verfügung gestellt die euch bei gravierenden Problemen unterstützen und eventuell auch helfen kann. Es kann ja mal passieren das der PC nicht mehr startet oder ihr überhaupt Probleme habt in Windows reinzukommen. Installiert das Tool einfach auf einen USB Stick und das Notfall System geht an den Start. Das muss nicht funktionieren kann aber eine gute Hilfe sein. Das Linux basierte System erlaubt es euch ohne Installation ein Zugriff auf euren PC. So könnt ihr einen Virenscan oder eine Wiederherstellung vornehmen.

Windows Repair ist ebenfalls ein guter Helfer in der Not und kann euch aus verzwickten Situationen heraushelfen. Es sorgt dafür das Schadprogramme von eurem PC verschwinden oder gar nicht erst ausgeführt werden. Und diese Malware gibt es leider allzu oft und wird gerne auf PC´s installiert. So kommt ihr diesen auf die Spur und entfernt sie wieder. Ein Virenscanner kommt gut damit klar und hat keine Probleme mit diesem Programm. Man kann sagen sie arbeiten gemeinsam gegen die Feinde.

Sicherlich hatten ihr auch schon Probleme mit euren Registry Einträgen. Mit Free Windows Registry Repair sorgt ihr für eine aufgeräumte Registry und machten quasi einen Vollwaschgang. Einmal gereinigt läuft der PC auch gleich wieder schneller und wird von Altlasten befreit. Aber auch Programme wie CCleaner sorgen für eine gute Arbeit und bringen euren PC innerlich wieder auf Hochglanz.