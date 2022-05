Lange Zeit haben wir nichts mehr vom Prince of Persia: The Sand of Time Remake gehört. Nun nach dieser ungewissen Zeit bekommen wir zwar kein Gameplay oder neue Informationen bezüglich des Releases spendiert, dafür aber die Nachricht, dass innerhalb von Ubisoft ein Entwicklerwechsel stattfand. Hierbei wechselt die Entwicklung schlicht von Ubisoft Mumbai und Pune zu Ubisoft Montréal.

An update on the development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake pic.twitter.com/8xQpqyPSwQ — Prince of Persia (@princeofpersia) May 3, 2022

„Die Entwicklung von Prince of Persia: The Sands of Time Remake wird nun von Ubisoft Montréal geleitet, dem Geburtsort der epischen Sands of Time-Trilogie. Diese Entscheidung ist ein wichtiger Schritt und das Team wird sich, aufbauend auf der von Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai geleisteten Arbeit, nun die Zeit nehmen, die es braucht, um sich auf den Umfang des Spiels zu konzentrieren, um das beste Erlebnis für dieses Remake eines Klassikers aller Zeiten zu liefern, wenn es fertig ist.“ heißt es im veröffentlichten Text.

Hier haben wir einen Fall von große Aussage und nichts dahinter. Denn obwohl wir eine Information aufbereitet präsentiert bekommen, verschweigt Ubisoft den genauen Grund für den Wechsel. Vielleicht bekommen wir ja in Zukunft eine explizite Begründung. Zu jetzigen Zeitpunkt jedoch, müssen Fans hoffen, dass der Wechsel für das Spiel die bestmögliche Situation darstellt. Auch wenn Ubisoft nämlich den Ubisoft Montréal als den Originalentwickler darstellt, muss doch immer berücksichtigt werden, dass viele der alten Entwickler nicht mehr im Studio beteiligt sind. Wir hoffen, weitere Information zum Spiel folgen in Kürze. Jetzt heißt es aber erstmal wieder abwarten.

