Das Xiaomi 13, 13 Pro und 13 Lite wurde am 26. Februar 2023 der Öffentlichkeit präsentiert. Mit einemEinstiegspreis von knapp 1.000 Euro handelt es sich hier um High End Geräte, die in einer Liga mit denSmartphones von Apple und Samsung spielen. Preislich könnte es beim Xiaomi 13 relativ schnell nach unten gehen. Aber wie schnell? Eine Preisprognose von idealo gibt Aufschluss darüber.

Hauptaugenmerk auf Kameratechnologie

Xiaomi hat die neue Smartphone-Reihe 13, 13 Pro und 13 Lite auf dem Mobile World Congress in Barcelona präsentiert, und da wurde schnell deutlich: Die Kamera ist das Besondere. In der Pro-Version steckt der Sony-Sensor IMX989, zusätzliche Linsen von Leica an der Hauptkamera punkten. Dazu kommt eine Auflösung von 50 Megapixel, und die hat auch die Standardversion des Smartphones. Allerdings nur bei der Hauptkamera, denn die Frontkamera bietet immerhin noch 32 Megapixel. Kostenintensiver als alle vorherigen Modelle. Das die jeweils neueste Smartphone Generation, im Vergleich zur vorherigen Version, bei ihrer Einführung deutlich im Preis nach oben geht, ist fast schon Tradition bei den Herstellern. Xiaomi hält es da wie Apple und Samsung. Im letzten Jahr gab es das Standardmodell noch für 899 Euro, das Xiaomi 13 kostet jetzt schon 999 Euro. In der Pro-Variante hat Xiaomi ganze 19 Prozent draufgelegt, das 13 Pro kostet derzeit (Stand Anfang März 2023) noch 1.299 Euro. Beide Modelle haben 256 GB Speicherkapazität, da gibt es keine Unterschiede. Allerdings liegt das Xiaomi 13 bei 8 GB RAM, beim 13 Pro sind es 12 GB RAM. Die Lite-Version hat 8 GB RAM und 126 GB internen Speicher.

Preisverläufe der bisherigen Modelle als Anhaltspunkt

Natürlich lassen sich Preisentwicklungen nicht mit 100-prozentiger Sicherheit vorhersagen, da spielen einfach zu viele Faktoren hinein. Aber eine genauere Betrachtung der Preisentwicklung des Vorjahresmodells gibt Hinweise, wie es beim Xiaomi 13 aussehen könnte. Da ist insbesondere die Version interessant, die auch in diesem Jahr wieder auf dem Markt ist: 8 GB und 12 GB RAM mit 256 GB internem Speicher. Ein Blick auf das letzte Jahr zeigt: Innerhalb der ersten drei Monate nach Verkaufsstart fällt der Preis schnell. Bis zu 31 Prozent sind möglich. Nach elf Monaten wird sich der Preis für das Xiaomi 13 fast halbiert haben, schon Mitte Juni 2023 wird es vermutlich nur noch um die 690 Euro kosten. Bei der Pro-Variante wird der Preis eher länger auf einem höheren Niveau bleiben. Nach etwa drei Monaten wird das Smartphone vermutlich immer noch um die 1.000 Euro kosten. Damit lassen sich beim Kauf immerhin knapp 22 Prozent sparen.

Genauer hingesehen: Preisentwicklung des Xiaomi 13

Da sich die Standardvariante nur im internen Speicher von der Pro-Version unterscheidet, der Preis für das Xiaomi 13 Pro aber deutlich höher ist, schauen wir uns die für die meisten Menschen vermutlich interessantere Standardversion genauer an. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt zu Verkaufsstart bei 999 Euro. Schon nach etwa einem Monat (Ende März 2023) könnte das Smartphone vermutlich nur noch um die 900 Euro kosten, nach 2 Monaten (Ende April 2023) nur noch um die 800 Euro. Einen vorläufigen Tiefpunkt dürfte der Preis nach etwa vier Monaten erreichen, voraussichtlich könnte er sich auf einem Niveau von etwa 630 Euro einpendeln, bevor es ab Anfang August noch einmal bergab geht.

Allerdings wird der Preis nun langsamer sinken, bis er etwa elf Monate nach Verkaufsstart auf einem Niveau von etwa 520 Euro ankommt.