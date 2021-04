Power Rangers: Battle for the Grid – Streetfighter Crossover

nWay und Capcom kündigen ein Crossover für Power Rangers: Battle for the Grid an. Ryu wird zum Crimson Hawk Ranger und Chun-Li übernimmt die Rolle des Blue Phoenix Ranger.



Es ist nicht das erste Mal die Welt von Power Ranger und Street Fighter zusammen treffen. Das Mobile Game Power Rangers: Legacy Wars, welches auch von nWay entwickelt ist, hatte schon ein Street Fighter Crossover. In Legacy Wars sind Ryu, Chun-Li, Guile, Cammy, Akuma und M. Bison als Power Ranger Spielbar.

In Battle of the Grid sind Ryu und Chun-Li die ersten Kämpfer für das Crossover angekündigt, ob mehr Street Fighter noch in das Power Ranger Fighting game kommen ist nicht klar.Ryu und Chun-Li sind ab dem 25. Mai als DLC erhältlich. Des Weiteren erscheint noch eine „Super Edition“ von Power Ranger: Battle for the Grid, diese enthält alle drei Season Passes und die zwei Street Fighter Kämpfer.

Power Rangers: Battle for the Grid ist erhältlich für Xbox One, Playstation 4, PC, Switch und Stadia. Crossplay ist zwischen allen Plattformen möglich.