Power Rangers: Battle for the Grid – Poisandra Trailer

nWay zeigt den neusten Kämpfer für Season 4 von Power Rangers: Battle for the Grid. Poisandra tretet dem Kampf bei.

Poisandra kommt aus der Serie Power Rangers Dino Charge und ist der zweite Season 4 Charakter in Power Rangers: Battle for the Grid. Sie kann einzeln für 5,99 € gekauft werden oder im Season 4 Pass für 14,99 €. Neben Poisandra, sind noch zwei weitere Charakter im Season 4 Pass enthalten. Der im September erschienene Adam Park und Rita Repulsa, die im Dezember erscheinen wird.

Poisandra erscheint am 16. November 2021 für alle Plattformen. Zusätzlich bekommen alle Spieler einen neuen Zord umsonst.

Power Rangers: Battle for the Grid ist erhältlich für Xbox One, Playstation 4, PC und Switch. Crossplay ist zwischen allen Plattformen möglich.