Power Rangers: Battle for the Grid – neues Fighting Game angekündigt

Der entwickler nWay enthüllt das erste Gameplay Teaser für das Fighting Game im Power Ranger Universum.

Das Spiel soll sich mehr an Fighting Game neulinge wenden, da die Moves keine komplizierten Ausführungen benötigen. Jedoch wird es genug Tiefe haben für erfahrene Spieler des Genres. Battle for the Grid wird 20€ kosten oder 40€ in der digital Collector’s Edition, die den Season Pass und extra Skins beinhalten wird.

Zusätzlich wird das Spiel noch Cross-Play haben. Xbox One, Switch und PC Spieler werden gegeneinander kämpfen können. Sony ist erstmal nicht dabei. Damit ist Power Rangers: Battle for the Grid das erste Fighting game mit Cross-Play zwischen zwei Konsolen.

GO GO POWER RANGER!

Power Rangers: Battle for the Grid erscheint im April 2019 für Xbox One, Playstation 4 und Switch. Ein PC release ist geplannt, aber erst nach den Konsolen.