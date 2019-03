Power Rangers: Battle for the Grid – Neuer Gameplay Trailer

Der Entwickler nWay veröffentlicht einen neuen Trailer für das Power Rangers Fighting game.

Der Trailer zeigt mehr Gameplay vom Spiel, das sehr an Fighting Games wie Marvel vs. Capcom erinnert. Zusätzlich sehen wir alle Kämpfer, die zum Start des Spiels dabei sind.

Power Rangers: Battle for the Grid erscheint in zwei Editionen: Die Standard Edition für 19,99€ und die Collector’s Edition, die zusätzlich zum Spiel noch einen Season Pass hat, für 39,99€. Der Season Pass enthält drei zusätzliche Kämpfer, Arcade Stories für diese Kämpfer und neue Skins.

Power Rangers: Battle for the Grid erscheint im April 2019 für Xbox One, Playstation 4 und Switch. Die PC Version erscheint zu einem späteren Zeitpunkt.