Power Rangers: Battle for the Grid – Chun-Li Trailer

nWay und Capcom kündigen ein Crossover für Power Rangers: Battle for the Grid an. Ryu wird zum Crimson Hawk Ranger und Chun-Li übernimmt die Rolle des Blue Phoenix Ranger.

Das Crossover wurde schon länger angekündigt, aber im Trailer konnte man nur Ryu sehen. Jetzt veröffentlicht nWay einen neuen Trailer der Chun-Li als Blue Phoenix Ranger zeigt.

Ryu und Chun-Li sind ab dem 25. Mai als DLC erhältlich. Des Weiteren erscheint noch eine „Super Edition“ von Power Ranger: Battle for the Grid, diese enthält alle drei Season Passes und die zwei Street Fighter Kämpfer.

Es ist nicht das erste Mal die Welt von Power Ranger und Street Fighter zusammen treffen. Das Mobile Game Power Rangers: Legacy Wars, welches auch von nWay entwickelt ist, hatte schon ein Street Fighter Crossover. In Legacy Wars sind Ryu, Chun-Li, Guile, Cammy, Akuma und M. Bison als Power Ranger Spielbar.

Power Rangers: Battle for the Grid ist erhältlich für Xbox One, Playstation 4, PC, Switch und Stadia. Crossplay ist zwischen allen Plattformen möglich.