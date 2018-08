Pokémon UltraSonne & UltraMond – Holt auch diese zwei Pokémon bei GameStop

Wie bereits bei den Vorgänger-Editionen von Pokémon UltraSonne & UltraMond, können Spieler legendäre und seltene Taschenmonster über diverse Codes ins Spiel transferieren. Nun sind zwei neue legendäre Pokémon bei GameStop verfügbar.

Bedreist in der Vergangenheit arbeitete Nintendo dabei enger mit dem Händler GamStop zusammen. So konnten Spieler bislang in jeder Filiale diverse Codes ergattern, die im Spiel eingegeben, dann ein seltenes Taschenmonster auf den Plan rufen. Nun können Spieler in den Filialen von GamStop die Codes für Kyogre und Groudon erhalten.

Die Codes selbst soll es noch bis zum 25. August in den Filialen des Händlers zu finden geben. Die nächsten legendären Pokémon werden dann erst wieder im September folgen.

Habt ihr euch einen Code gesichert, könnt ihr diesen unter der Option „Geheimgeschehen“ im Menü des Spiels einlösen.