Pokémon: Let’s Go Pikachu! und Evoli! – Pokéball Plus-Controller angekündigt

Mit Pokémon: Let’s Go Pikachu! und Evoli! erscheinen am 16. November für die Nintendo Switch die beiden nächsten Rollenspiel-Ableger. Neben einem lokalen Koop-Modus und Interaktionsmöglichkeiten mit der AR-App Pokémon GO bringt Pokémon: Let’s Go ebenfalls ein weiteres nettes Feature mit sich.

So kündigte Nintendo im selben Atemzug ebenfalls einen Controller in Form eines Pokéballs an. Das ganze nennt sich dann Pokéball Plus und soll mitsamt den Rollenspielen Pokémon: Let’s Go Pikachu! und Evoli! Verwendung finden. So könnt ihr im November dann anstatt mit den typischen Joy-Cons das gesamte Spiel auch mit dem eigens dafür kreierten Pokéball-Controller steuern. Das Device soll später dann separat zu erwerben sein.

Das besondere an Pokéball Plus ist übrigens, dass ihr eure Taschenmonster auch unterwegs einpacken und mitnehmen könnt. Diese reagieren dann mit diversen Geräuschen auf eure Bewegungen. Pokéball Plus kann übrigens ebenfalls als Ersatz für Pokémon GO Plus verwendet werden. Das device wird zum Release von Pokémon: Let’s Go Pikachu! und Evoli! am 16. November 2018 erscheinen.

Im Trailer könnt ihr euch die Funktionsweise des Controllers noch einmal genauer ansehen.