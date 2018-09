Pokémon – Das erste Pokémon der 8. Gen heißt Meltan

Vergangenen Sonntag wurden viele Pokémon GO Spieler auf ein mysteriöses Pokémon aufmerksam. Einige hielten es für einen Bug, doch nun wissen wir mehr: Es hört auf den Namen Meltan.

Zugegeben, wirklich viel wissen wir zwar immer noch nicht. Wir wissen lediglich, dass das Dito mit der Mutter auf dem Kopf tatsächlich ein neues, und damit das erste Pokémon der 8. Generation, ist. Das Pokémon hört auf den Namen Meltan und scheint ein sehr altes Pokémon zu sein. Mehr erfahren wir aber auch nicht aus dem Video, welches die Pokémon Company auf ihrem Youtube Kanal beheimatet.

Da es in dem Video eine Konversation zwischen Professor Willow und Professor Eich gibt, gehe ich mal davon aus, dass Meltan sowohl in Pokémon GO, als auch Pokémon Let’s Go auftauchen wird. Aber seht selbst: