Eine kleine News mit einem Augenzwinkern. Pornhub hat seine Statistiken für 2022 veröffentlicht und dabei gibt es auch die Kategorie „Traffic by Game Console“. Und auch in diesem Jahr ist die Playstation Gemeinde ganz vorne mit dabei und hat gegenüber 2021 sogar nochmal um 20,6 Prozent zugelegt. Dagegen scheinen die Xbox Fans eher nicht mehr so auf Pornhub zu stehen und so gab es im Vergleich zum Jahr 2021 einen Verlust von satten 30,6 Prozent. Insgesamt haben sich 2022 73,1 Prozent von der Playstation Konsole auf die Seite verirrt (war doch so, oder?). Bei der Xbox waren es immerhin noch 25,5 Prozent. PS Vita (ja die gibt es auch noch) und Nintendo Switch kommen auf 0,8 Prozent. Allerdings kommt man bei der Rechnung auf 100,2 Prozent – na ja so ganz ernst scheint man es auch bei Pornhub nicht zu nehmen :).