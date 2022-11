Fangt schon mal an zu sparen. Sony hat heute die Veröffentlichung von Playstation VR2 für den 22. Februar 2023 angekündigt. Und mit 599,99 € müsst ihr tief in die Tasche greifen. Wollt ihr das Playstation VR2 Horizon Call of the Mountain Bundle haben zahlt ihr 649,99 €. Die Ladestation für die Playstation VR2 Sense Controller kostet 49,99 €. Es wird also nicht gerade günstig, aber das konnte man bei den ganzen Spezifikationen auch erwarten.

Vorbestellungen können bereits ab dem 15. November erfolgen – allerdings erstmal nur über den Online-Shop von Playstation (www.direct.playstation.com). Ihr könnt euch schon ab heute für die Vorbestellungen registrieren. Alle Bestellungen sollen direkt nach der Woche der Veröffentlichung versandt werden. Die Playstation VR2 Sense Technologie bietet Headset-Feedback, Eye Tracking, 3D Audio und die adaptiven Trigger und das haptische Feedback der PS VR2 Sense Controller. Außerdem gibt es ein tiefes Gefühl der Immersion. Das HDR Videoformat wird mit 4000 x 2040 angegeben. Pro Auge 2000 x 2040.

Hier noch mal alle technischen Spezifikationen im Überblick:

PlayStation VR2 – Technische Spezifikationen

Bildschirm​ OLED Bildschirmauflösung 2000 x 2040 Pixel pro Auge Bildwiederholfrequenz​ 90 Hz, 120 Hz Linsentrennung Einstellbar Sichtfeld​ Ca. 110 Grad Sensoren ・Bewegungssensor: Sechs-Achsen-Sensorensystem (dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser) ・Befestigungssensor: IR-Näherungssensor Kameras ・4 Kameras für Headset- und Controller-Tracking​ ・IR-Kamera für das Tracking der Augen Feedback Vibration am Headset Kommunikation​mit PS5 USB Type-C® Audio ・Eingang: Integriertes Mikrofon​ ・Ausgang: Stereokopfhörer-Anschluss

PlayStation VR2 Sense-Controller – Technische Daten