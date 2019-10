Fans von The Last of Us sollten sofort zu ihrer Konsole stürmen und den Download von The Last of Us Remastered starten. Der kostenlose Playstation Plus Titel ist ab sofort verfügbar und steht für euch bereit. Der Download fordert ca. 48 GB von eurer Festplatte. Außerdem gibt es den Baseball MLB The Show 19 gratis.

Hier geht es direkt zu den Playstation Plus Games im Oktober