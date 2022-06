Während wir in Deutschland immer noch auf die Einführung des neuen PlayStation-Services warten, gab der Konzern nun bekannt, welche PlayStation Spiele für den Juni 2022 erscheinen werden. So gibt es als großes Highlight God of War aus dem Jahre 2018, welches uns wohl auf die Fortsetzung einstimmen soll. Weiterhin wird es Naruto to Boruto: Shinobi Striker geben und den Super Smash Bros. ähnlichen Fighter Nickelodeon All-Star Brawl. Alle drei Spiele sind hauptsächlich für die PlayStation 4 verfügbar, während nur Nickelodeon All-Star Brawl eine Fassung für die PlayStation 5 beinhaltet. Alle Titel sind ab dem 7. Juni 2022 verfügbar. Beachtet bitte: noch bis zum 6. Juni 2022 gibt es FIFA 22, Tribes of Midgard und Curse of the Dead Gods für den Abo-Service. Solltet ihr die Spiele noch nicht besitzen, fügt sie am besten eurer Bibliothek hinzu!

Quelle: PlayStation Blog