Das kommt etwas überraschend. Via Twitter kündigt Sony Call of Duty: WWII als Gratis-PS Plus Game an. Und das wird schon ab dem 26. Mai verfügbar sein.

PS Plus-Mitglieder aufgepasst: #CallofDuty: WWII wird Teil eures Juni-Lineups 🥳 Folgt ab 26. Mai dem Ruf der Pflicht!

Weitere #PSPlus-Infos erfahrt ihr im Laufe der Woche. pic.twitter.com/AWPmIKZB9S — PlayStationDE (@PlayStationDE) May 25, 2020