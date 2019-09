Passend zur Ankündigung von The Last of Us 2 am 21.2.2020 liefert Sony für die Oktober Playstation Plus Games Aktion einen absoluten Knaller für alle Fans. Neben MLB The Show 19 wird The Last of Us Remastered für Playstation Plus Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt. Da kann man den hervorragenden Titel von Naughty Dog doch einfach noch mal durchspielen.